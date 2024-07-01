Північна Корея переключила трансляцію свого телебачення з китайського на російський супутник - Reuters
Київ • УНН
Північна Корея перевела своє державне телебачення з китайського супутника на російський, що ускладнило моніторинг і перегляд південнокорейськими агенціями та ЗМІ.
Північна Корея перевела трансляцію свого державного телевізійного мовлення із китайського супутника на російський, що ускладнило моніторинг і перегляд таких трансляцій урядовими установами та ЗМІ Південної Кореї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство об’єднання Південної Кореї, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що сигнали Центрального телебачення Північної Кореї від 29 червня почали транслюватися російським супутником Express 103 замість китайського ChinaSat 12.
Після зміни китайського супутника на російський у деяких районах Південної Кореї прийом північнокорейського супутникового ТБ припинився. Фахівці Південної Кореї наразі намагаються вирішити технічні проблеми, аби відновити доступ.
Урядові установи та ЗМІ Південної Кореї постійно слідкують за повідомленнями державних медіа КНДР, попри їх дуже політизований і пропагандистський контент, оскільки це одне з небагатьох джерел інформації про події в замкнутій країні.
Видання підкреслює, що перегляд північнокорейських трансляцій на Півдні дозволений лише уповноваженим організаціям, а широкій громадськості доступ до ЗМІ Північної Кореї заборонено.
Доповнення
Заміна супутника відбулася після червневого візиту очільника росії путіна до Пхеньяна і підписання з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином угоди про поглиблення співпраці в усіх сферах, включаючи зобов’язання про взаємну оборону.
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