КНДР запустила балістичну ракету у напрямку Японського моря
Київ • УНН
Північна Корея запустила невстановлену балістичну ракету в напрямку Японського моря, згідно з повідомленням південнокорейських військових.
КНДР запустила невідому балістичну ракету у бік Японського моря. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Комітет начальників штабів (КНШ) Збройних сил Республіки Корея, передає УНН.
Деталі
Південнокорейські військові проводять аналіз польоту снаряда, уточнює агентство.
КНДР готується до відправки інженерних сил на окуповану Донеччину вже в липні: в ОП відреагували27.06.24, 11:00 • 109958 переглядiв