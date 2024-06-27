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КНДР готується до відправки інженерних сил на окуповану Донеччину вже в липні: в ОП відреагували

Київ • УНН

 • 109958 перегляди

Північна Корея готується направити інженерні війська в окуповану Донецьку область України в липні 2024 року. Сили буцімто допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

КНДР готується до відправки інженерних сил на окуповану Донеччину вже в липні: в ОП відреагували

Північна Корея направить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 р.  Радник голови Офісу Президента Михайло Полодяк наголосив на відсутності реакції ООН на інформацію.  Про це УНН повідомляє із посиланням на  Південнокорейський телеканал TV Chosun, звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та допис Подоляка у Telegram.

Деталі

21 червня TV Chosun із посиланням на чиновника уряду Південної Кореї повідомила, що Південна Корея очікує, що Північна Корея направить масштабні інженерні сили до окупованої Донецької області вже в липні 2024 р. Очікується, що ці сили буцімто допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому місті Донецьку.

Північнокорейські військові мають у своєму розпорядженні 10 інженерних бригад. Телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея зможе отримувати від росії до 115 мільйонів доларів у незазначеній іноземній валюті щорічно, якщо відправить три чи чотири інженерні бригади на територію окупованої України.  

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Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив 25 червня, що США будуть "стежити" за розвитком подій, і запропонував Північній Кореї "поставити під сумнів" своє рішення відправити свої війська як "гарматне м'ясо" в Україну.

Як зазначають аналітики ISW, росія, ймовірно, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включно з Північною Кореєю і В'єтнамом, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

"ISW поки що не має даних про те, що північнокорейські військові мають намір брати участь у бойових діях в Україні, однак пряма інженерна підтримка з боку Північної Кореї може вивільнити російські бойові сили для операцій на лінії фронту і допомогти російським зусиллям із розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на ТОТ України", йдеться у звіті  ISW.

Доповнення

Як вказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, мало того що КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з рф – зараз вона прямо посилає спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора.

"І? А нічого. Тиша. Замість відповідної реакції, ООН запрошує на "миротворчий саміт"... міністра внутрішніх справ рф Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями, щоб обговорити публічно "миротворчість" і ще раз сказати нейтральним країнам, що "нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних – чудово, правильно". Саме це – демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці Рф і запрошення авторів геноцидної війни на саміти – веде до справедливого фіналу (сарказм).

Потрібно більше інвестувати в ООН і чекати на ефективність (повторний сарказм)", - написав Подоляк у Telegram.

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