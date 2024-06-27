Корея направит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле 2024 г. советник главы Офиса Президента Михаил Полодяк отметил отсутствие реакции ООН на информацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun, отчет аналитиков Института изучения войны (ISW) и сообщение Подоляка в Telegram.

Детали

21 июня TV Chosun со ссылкой на чиновника правительства Южной Кореи сообщила, что Южная Корея ожидает, что Северная Корея направит масштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область уже в июле 2024 г. Ожидается, что эти силы якобы помогут восстановить инфраструктуру в оккупированном городе Донецке.

Северокорейские военные располагают 10 инженерными бригадами. Телеканал Chosun подсчитал, что Северная Корея сможет получать от россии до 115 миллионов долларов в неуказанной иностранной валюте ежегодно, если отправит три или четыре инженерные бригады на территорию оккупированной Украины.

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Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил 25 июня, что США будут "следить" за развитием событий, и предложил Северной Корее "поставить под сомнение" свое решение отправить свои войска как "пушечное мясо" в Украину.

Как отмечают аналитики ISW, россия, вероятно, стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.

"ISW пока не имеет данных о том, что северокорейские военные намерены участвовать в боевых действиях в Украине, однако прямая инженерная поддержка со стороны Северной Кореи может высвободить российские боевые силы для операций на линии фронта и помочь российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на ТОТ Украины", говорится в отчете ISW.

Дополнение

Как указал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, мало того что КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с рф – сейчас она прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора.

"И? А ничего. Тишина. Вместо ответной реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит"... министра внутренних дел рф Колокольцева, который находится под" жесткими "персональными санкциями, чтобы обсудить публично" Миротворчество "и еще раз сказать нейтральным странам, что"нападать на другие суверенитеты, убивать массово гражданских – замечательно, правильно". Именно это – демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне рф и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты-ведет к справедливому финалу (сарказм).

Нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности (повторный сарказм)", - написал Подоляк в Telegram.

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