Китай на стороне кремля в российско-украинской войне - посол США в Пекине
Киев • УНН
Посол США в Пекине Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в российско-украинской войне и фактически встал на сторону рф, предоставляя технологии и поддерживая торговые связи.
КНР не является нейтральной в войне России против Украины, Пекин встал на сторону Владимира Путина. Об этом пишет Newssky ссылаясь на слова Николаса Бернса, представителя дипломатии Соединенных Штатов в Китае, передает УНН.
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Китай не является нейтральным в российско-украинской войне и встал на сторону Владимира Путина, заявил посол США в Пекине;
Несмотря на свои заявления о нейтралитете, Китай предоставляет Москве ряд технологий, поддерживая прочные торговые связи с Россией на протяжении всего конфликта
Российское вторжение, которое продолжается уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.
Об этом заявил Николас Бернс, посол США в КНР, во время выступления в китайском финансовом центре Шанхае.
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