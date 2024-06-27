Китай на стороне кремля в российско-украинской войне - посол США в Пекине

КНР не является нейтральной в войне России против Украины, Пекин встал на сторону Владимира Путина. Об этом пишет Newssky ссылаясь на слова Николаса Бернса, представителя дипломатии Соединенных Штатов в Китае, передает УНН.

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Китай не является нейтральным в российско-украинской войне и встал на сторону Владимира Путина, заявил посол США в Пекине;

Несмотря на свои заявления о нейтралитете, Китай предоставляет Москве ряд технологий, поддерживая прочные торговые связи с Россией на протяжении всего конфликта

Российское вторжение, которое продолжается уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

Об этом заявил Николас Бернс, посол США в КНР, во время выступления в китайском финансовом центре Шанхае.

Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять так много компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров (и) нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны - заметил дипломат.

ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями россии в Украине