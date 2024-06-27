Китай на стороні кремля в російсько-українській війні - посол США в Пекіні

КНР не є нейтральною у війні росії проти України, Пекін став на бік володимира путіна. Про це пише News sky посилаючись на слова Ніколаса Бернса, представника дипломатії Сполучених Штатів у Китаї, передає УНН.

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Китай не є нейтральним у російсько-українській війні і став на бік володимира путіна, заявив посол США в Пекіні;

Незважаючи на свої заяви про нейтралітет, Китай надає москві низку технологій, підтримуючи міцні торговельні зв'язки з росією протягом усього конфлікту

Російське вторгнення, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.

Про це заявив Ніколас Бернс, посол США у КНР, під час виступу у китайському фінансовому центрі Шанхаї.

Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти так багато компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів (і) нітроцелюлози в Росію для посилення і зміцнення оборонної промислової бази Російської Федерації для цієї жорстокої війни