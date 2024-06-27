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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59891 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Китай на стороні кремля в російсько-українській війні - посол США в Пекіні

Київ • УНН

 • 30973 перегляди

Посол США в Пекіні Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у російсько-українській війні і фактично став на бік рф, надаючи технології та підтримуючи торгові зв'язки.

Китай на стороні кремля в російсько-українській війні - посол США в Пекіні

КНР не є нейтральною у війні росії проти України, Пекін став на бік володимира путіна. Про це пише News sky посилаючись на слова Ніколаса Бернса, представника дипломатії Сполучених Штатів у Китаї, передає УНН.

Деталі

Китай не є нейтральним у російсько-українській війні і став на бік володимира путіна, заявив посол США в Пекіні;

Незважаючи на свої заяви про нейтралітет, Китай надає москві низку технологій, підтримуючи міцні торговельні зв'язки з росією протягом усього конфлікту

Російське вторгнення, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.

Про це заявив Ніколас Бернс, посол США у КНР, під час виступу у китайському фінансовому центрі Шанхаї.

Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти так багато компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів (і) нітроцелюлози в Росію для посилення і зміцнення оборонної промислової бази Російської Федерації для цієї жорстокої війни

– зауважив дипломат.

ЄС ввів санкції щодо 19 китайських компаній через зв'язки з воєнними зусиллями росії в Україні25.06.24, 11:30 • 48685 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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