КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
Киев • УНН
Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря, согласно сообщению южнокорейских военных.
КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея, передает УНН.
Детали
Южнокорейские военные проводят анализ полета снаряда, уточняет агентство.
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