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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северная Корея переключила трансляцию своего телевидения с китайского на российский спутник - Reuters

Северная Корея переключила трансляцию своего телевидения с китайского на российский спутник - Reuters

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 15:06  •  5791 просмотра

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Северная Корея перевела свое государственное телевидение с китайского спутника на российский, что усложнило мониторинг и просмотр южнокорейскими агентствами и СМИ.

Северная Корея перевела трансляцию своего государственного телевизионного вещания с китайского спутника на российский, что усложнило мониторинг и просмотр таких трансляций правительственными учреждениями и СМИ Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сигналы Центрального телевидения Северной Кореи с 29 июня начали транслироваться российским спутником Express 103 вместо китайского ChinaSat 12.

После смены китайского спутника на российский в некоторых районах Южной Кореи прием северокорейского спутникового ТВ прекратился. Специалисты Южной Кореи сейчас пытаются решить технические проблемы, чтобы восстановить доступ.

Правительственные учреждения и СМИ Южной Кореи постоянно следят за сообщениями государственных медиа КНДР, несмотря на их очень политизированный и пропагандистский контент, поскольку это один из немногих источников информации о событиях в замкнутой стране.

Издание подчеркивает, что просмотр северокорейских трансляций на Юге разрешен только уполномоченным организациям, а широкой общественности доступ к СМИ Северной Кореи запрещен.

Дополнение

Замена спутника произошла после июньского визита главы россии путина в Пхеньян и подписания с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном соглашения об углублении сотрудничества во всех сферах, включая обязательства о взаимной обороне.

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря30 июня 2024, 20:45 • 65345 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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