Северная Корея переключила трансляцию своего телевидения с китайского на российский спутник - Reuters
Киев • УНН
Северная Корея перевела свое государственное телевидение с китайского спутника на российский, что усложнило мониторинг и просмотр южнокорейскими агентствами и СМИ.
Северная Корея перевела трансляцию своего государственного телевизионного вещания с китайского спутника на российский, что усложнило мониторинг и просмотр таких трансляций правительственными учреждениями и СМИ Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сигналы Центрального телевидения Северной Кореи с 29 июня начали транслироваться российским спутником Express 103 вместо китайского ChinaSat 12.
После смены китайского спутника на российский в некоторых районах Южной Кореи прием северокорейского спутникового ТВ прекратился. Специалисты Южной Кореи сейчас пытаются решить технические проблемы, чтобы восстановить доступ.
Правительственные учреждения и СМИ Южной Кореи постоянно следят за сообщениями государственных медиа КНДР, несмотря на их очень политизированный и пропагандистский контент, поскольку это один из немногих источников информации о событиях в замкнутой стране.
Издание подчеркивает, что просмотр северокорейских трансляций на Юге разрешен только уполномоченным организациям, а широкой общественности доступ к СМИ Северной Кореи запрещен.
Дополнение
Замена спутника произошла после июньского визита главы россии путина в Пхеньян и подписания с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном соглашения об углублении сотрудничества во всех сферах, включая обязательства о взаимной обороне.
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря30 июня 2024, 20:45 • 65345 просмотров