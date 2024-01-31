Новий міністр оборони Китаю провів відеопереговори з шойгу: каже, виводитимуть військові відносини на ще вищий рівень
Київ • УНН
Дун Цзюнь, новий міністр оборони Китаю, провів свої перші публічні переговори з міністром оборони рф сергієм шойгу під час відеодзвінка, в якому вони пообіцяли посилити військову співпрацю.
Новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь провів у середу відеопереговори з головою міноборони рф сергієм шойгу, згідно із заявою міністерства оборони країни, що стало його першою публічною взаємодією з моменту його призначення минулого місяця, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Призначення колишнього головнокомандувача ВМС Китаю Дуна відбулося після того, як його попередник Лі Шанфу зник з поля зору громадськості у серпні, поставивши під сумнів військову дипломатію Китаю.
Дун сказав шойгу, що китайські та російські військові будуть "сприяти двостороннім військовим відносинам для досягнення ще більш високого рівня, щоб відігравати ще більшу роль у підтримці глобальної безпеки та стабільності", згідно з повідомленням міністерства оборони Китаю.
Дун додав, що обидві армії "твердо реагуватимуть на глобальні виклики і продовжуватимуть зміцнювати взаємну стратегічну довіру".
Роль міністра оборони Китаю полягає в тому, щоб бути публічною особою Народно-визвольної армії Китаю у її взаємодії із засобами масової інформації та іншими збройними силами, зазначає видання.
Доповнення
Тісні військові зв'язки Китаю та росії стали об'єктом пильної уваги Заходу, особливо після вторгнення рф до України 2022 року, яке Китай відмовився засудити.
Західні країни, зокрема США, неодноразово попереджали Китай не надавати летальну допомогу росії на полі бою.
У липні обидві армії провели спільні повітряні та морські навчання в Японському морі, а Південній Кореї довелося підняти винищувачі у повітря, коли минулого місяця китайські та російські військові літаки увійшли до її зони ППО.
Найважливішим елементом роботи Дуна є взаємодія з військовими США для зниження ризику конфлікту через Тайвань і Південно-Китайське море, вказує видання. Військові переговори на високому рівні між Китаєм і США відновилися в грудні після того, як вони були припинені більш ніж на рік через суперечку Тайваню.