Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень
Киев • УНН
Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.
Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь провел в среду видеопереговоры с главой минобороны рф сергеем шойгу, согласно заявлению министерства обороны страны, что стало его первым публичным взаимодействием с момента его назначения в прошлом месяце, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Назначение бывшего главнокомандующего ВМС Китая Дуна произошло после того, как его предшественник Ли Шанфу исчез из поля зрения общественности в августе, поставив под сомнение военную дипломатию Китая.
Дун сказал шойгу, что китайские и российские военные будут "способствовать двусторонним военным отношениям для достижения еще более высокого уровня, чтобы играть еще большую роль в поддержании глобальной безопасности и стабильности", согласно сообщению министерства обороны Китая.
Дун добавил, что обе армии "будут твердо реагировать на глобальные вызовы и продолжать укреплять взаимное стратегическое доверие".
Роль министра обороны Китая заключается в том, чтобы быть публичным лицом Народно-освободительной армии Китая в ее взаимодействии со средствами массовой информации и другими вооруженными силами, отмечает издание.
Дополнение
Тесные военные связи Китая и россии стали объектом пристального внимания Запада, особенно после вторжения рф в Украину в 2022 году, которое Китай отказался осудить.
Западные страны, в частности США, неоднократно предупреждали Китай не предоставлять летальную помощь россии на поле боя.
В июле обе армии провели совместные воздушные и морские учения в Японском море, а Южной Корее пришлось поднять истребители в воздух, когда в прошлом месяце китайские и российские военные самолеты вошли в ее зону ПВО.
Важнейшим элементом работы Дуна является взаимодействие с военными США для снижения риска конфликта из-за Тайваня и Южно-Китайского моря, указывает издание. Военные переговоры на высоком уровне между Китаем и США возобновились в декабре после того, как они были приостановлены более чем на год из-за спора по поводу Тайваня.
Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень
Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.
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