росія та Китай проводять спільні навчання у Японському морі

Військово-морські сили росії та Китаю розпочали у Японському морі спільні навчання. Вони збираються відпрацювати протичовнові завдання та протиповітряну оборону, а також проведуть артилерійські стрільби. Триватимуть маневри до вівторка, 5 серпня. Про це повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на пресслужбу Тихоокеанського флоту рф, передає УНН.

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У неділю, 3 серпня, неподалік російського Владивостока розпочалися спільні триденні військово-морські навчання рф та Китаю.

Зазначається, що кораблі рухаються у складі спільного з'єднання, до якого входять великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці. Крім того, у навчаннях беруть участь дизель-електричні підводні човни обох країн, а також китайське судно для порятунку підводних човнів.

російські та китайські моряки проведуть артилерійські стрільби, відпрацюють завдання боротьби з підводними човнами та протиповітряної оборони, а також відпрацюють спільні пошуково-рятувальні операції на морі - пише інформагенція.

Навчання планували ще до того, як за два дні до їхнього початку президент США Дональд Трамп наказав розташувати два атомні підводні човни "в відповідних регіонах" на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки росії дмитра медведєва.

За інформацією Reuters, спільні навчання рф та Китаю "були заплановані безпосередньо до цих дій США".

Ці маневри є частиною навчань Maritime Interaction-2025, які мають завершитися у вівторок, 5 серпня.

Нагадаємо

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку росії на багатосторонніх форумах після зустрічі з російським міністром закордонних справ. Це сталося після погроз США запровадити мита на торговельних партнерів москви.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не може дозволити поразку росії у війні проти України. Він пояснив це побоюваннями, що США тоді повністю переключать свою увагу на Китай.

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