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росія та Китай проводять спільні навчання у Японському морі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Військово-морські сили рф та Китаю розпочали спільні навчання в Японському морі, відпрацьовуючи протичовнові та протиповітряні завдання. Маневри триватимуть до 5 серпня, включаючи артилерійські стрільби та пошуково-рятувальні операції.

росія та Китай проводять спільні навчання у Японському морі

Військово-морські сили росії та Китаю розпочали у Японському морі спільні навчання. Вони збираються відпрацювати протичовнові завдання та протиповітряну оборону, а також проведуть артилерійські стрільби. Триватимуть маневри до вівторка, 5 серпня. Про це повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на пресслужбу Тихоокеанського флоту рф, передає УНН.

Деталі

У неділю, 3 серпня, неподалік російського Владивостока розпочалися спільні триденні військово-морські навчання рф та Китаю. 

Зазначається, що кораблі рухаються у складі спільного з'єднання, до якого входять великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці. Крім того, у навчаннях беруть участь дизель-електричні підводні човни обох країн, а також китайське судно для порятунку підводних човнів.

російські та китайські моряки проведуть артилерійські стрільби, відпрацюють завдання боротьби з підводними човнами та протиповітряної оборони, а також відпрацюють спільні пошуково-рятувальні операції на морі

- пише інформагенція.

Навчання планували ще до того, як за два дні до їхнього початку президент США Дональд Трамп наказав розташувати два атомні підводні човни "в відповідних регіонах" на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки росії дмитра медведєва.

За інформацією Reuters, спільні навчання рф та Китаю "були заплановані безпосередньо до цих дій США". 

Ці маневри є частиною навчань Maritime Interaction-2025, які мають завершитися у вівторок, 5 серпня.

Нагадаємо

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Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не може дозволити поразку росії у війні проти України. Він пояснив це побоюваннями, що США тоді повністю переключать свою увагу на Китай.

рф і Китай будуть готові до конфронтації із Заходом у 2027 році – Туск26.07.25, 16:10 • 5569 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Ван Ї (політик)
Reuters
Японське море
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
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