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рф і Китай будуть готові до конфронтації із Заходом у 2027 році – Туск

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що НАТО та США оцінюють готовність росії та Китаю до відкритого протистояння із Заходом до 2027 року. Цю інформацію він отримав від командувача об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

рф і Китай будуть готові до конфронтації із Заходом у 2027 році – Туск

За оцінками НАТО та США, росія та Китай можуть бути готовими до відкритого протистояння із Заходом уже у 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Деталі

За словами Туска, цю інформацію він отримав від командувача об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

Американці серйозно готуються до ситуації, яка не є прямою військовою загрозою. Не йдеться про трагічні прогнози, але й Вашингтон, і мій гість, генерал Гринкевич, переконані, що глобальні противники Заходу — а у випадку Польщі це, насамперед, росія — будуть готові до конфронтації у 2027 році 

- сказав Туск.

На думку Туска, найсерйознішими загрозами для Польщі та Європи є напруженість на кордонах, почуття зовнішньої загрози та спроби внутрішньої дестабілізації. Він також анонсував значні інвестиції в оборону та польську військову промисловість з метою посилення безпеки країни.

Доповнення

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія може напасти на країну-член НАТО протягом п'яти років, щоб перевірити Альянс.

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте заявляв, що Росія може бути готова напасти на НАТО протягом п'яти років, і очікується, що лідери західного альянсу погодяться збільшити військові витрати до 5% ВВП цього місяця, щоб стримати загрозу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Дональд Туск
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Польща
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