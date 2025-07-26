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рф и Китай будут готовы к конфронтации с Западом в 2027 году – Туск

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО и США оценивают готовность россии и Китая к открытому противостоянию с Западом до 2027 года. Эту информацию он получил от командующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

рф и Китай будут готовы к конфронтации с Западом в 2027 году – Туск

По оценкам НАТО и США, россия и Китай могут быть готовы к открытому противостоянию с Западом уже в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

По словам Туска, эту информацию он получил от командующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

Американцы серьезно готовятся к ситуации, которая не является прямой военной угрозой. Речь не идет о трагических прогнозах, но и Вашингтон, и мой гость, генерал Гринкевич, убеждены, что глобальные противники Запада — а в случае Польши это, прежде всего, россия — будут готовы к конфронтации в 2027 году 

- сказал Туск.

По мнению Туска, самыми серьезными угрозами для Польши и Европы являются напряженность на границах, чувство внешней угрозы и попытки внутренней дестабилизации. Он также анонсировал значительные инвестиции в оборону и польскую военную промышленность с целью усиления безопасности страны.

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия может напасть на страну-члена НАТО в течение пяти лет, чтобы проверить Альянс.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что Россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет, и ожидается, что лидеры западного альянса согласятся увеличить военные расходы до 5% ВВП в этом месяце, чтобы сдержать угрозу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Дональд Туск
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Польша
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