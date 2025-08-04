Россия и Китай проводят совместные учения в Японском море

Военно-морские силы России и Китая начали совместные учения в Японском море. Они собираются отработать противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут артиллерийские стрельбы. Маневры продлятся до вторника, 5 августа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота РФ, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 3 августа, недалеко от российского Владивостока начались совместные трехдневные военно-морские учения РФ и Китая.

Отмечается, что корабли движутся в составе совместного соединения, в которое входят большой российский противолодочный корабль и два китайских эсминца. Кроме того, в учениях принимают участие дизель-электрические подводные лодки обеих стран, а также китайское судно для спасения подводных лодок.

российские и китайские моряки проведут артиллерийские стрельбы, отработают задачи борьбы с подводными лодками и противовоздушной обороны, а также отработают совместные поисково-спасательные операции на море - пишет информационное агентство.

Учения планировались еще до того, как за два дня до их начала президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих регионах" на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

По информации Reuters, совместные учения РФ и Китая "были запланированы непосредственно до этих действий США".

Эти маневры являются частью учений Maritime Interaction-2025, которые должны завершиться во вторник, 5 августа.

Напомним

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал усилить поддержку России на многосторонних форумах после встречи с российским министром иностранных дел. Это произошло после угроз США ввести пошлины на торговых партнеров Москвы.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не может позволить поражение России в войне против Украины. Он объяснил это опасениями, что США тогда полностью переключат свое внимание на Китай.

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