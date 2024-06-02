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Північна Корея знову запустила сотні повітряних куль зі сміттям у бік півдня

Північна Корея знову запустила сотні повітряних куль зі сміттям у бік півдня

Київ • УНН

 • 32079 перегляди

Північна Корея запустила сотні наповнених сміттям повітряних куль через кордон з Південною Кореєю в помсту за те, що активісти розкидали антисеверокорейські листівки.

Північна Корея в черговий раз відправила сотні наповнених сміттям повітряних куль через добре укріплений кордон з Південною Кореєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Voice of America і Yonhap.

деталі

Північна Корея запустила в бік Південної Кореї ще сотні повітряних куль. Це відбулося знову після аналогічної акції, проведеної кількома днями раніше. За даними південнокорейських військових, Пхеньян називає цю акцію відплатою за дії активістів, що розкидають через кордон антисеверокорейські листівки.

В даний час відомо про те, що в Сеулі і провінції Кьонгідо було виявлено близько 600 повітряних куль. Вони містили, серед іншого, недопалки, паперові та пластикові відходи, повідомило сьогодні інформаційне агентство Yonhap.

Китай попереджає про рішучі контрзаходи у відповідь на спроби США порушити його суверенітет31.05.2024, 07:02 • 24354 перегляди

Міністерство об'єднання Південної Кореї заявило в п'ятницю, що Північна Корея повинна припинити провокації - в тому числі запуски ракет та інші дії - або зіткнутися з невизначеними "нестерпними" наслідками.

Проте, згідно із заявою армія Південної Кореї не планує збивати повітряні кулі. Військові посилаються на побоювання з приводу заподіяння шкоди або можливості того, що запущені КНДР кулі можуть містити небезпечні речовини. Стрілянина по повітряних кулях поблизу кордону також ризикує викликати відповідні дії з боку півночі в період високої напруженості.

нагадаємо

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря, яка пролетіла близько 350 кілометрів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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