Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга

Северная Корея в очередной раз отправила сотни наполненных мусором воздушных шаров через хорошо укрепленную границу с Южной Кореей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Voice of America и Yonhap.

Детали

Северная Корея запустила в сторону Южной Кореи еще сотни воздушных шаров. Это произошло вновь после аналогичной акции, проведенной несколькими днями ранее. По данным южнокорейских военных, Пхеньян называет эту акцию возмездием за действия активистов, разбрасывающих через границу антисеверокорейские листовки.

В настоящее время известно о том, что в Сеуле и провинции Кёнгидо было обнаружено около 600 воздушных шаров. Они содержали, среди прочего, окурки, бумажные и пластиковые отходы, сообщило сегодня информационное агентство Yonhap.

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Министерство объединения Южной Кореи заявило в пятницу, что Северная Корея должна прекратить провокации - в том числе запуски ракет и другие действия - или столкнуться с неопределенными "невыносимыми" последствиями.

Тем не менее, согласно заявлению армия Южной Кореи не планирует сбивать воздушные шары. Военные ссылаются на опасения по поводу причинения ущерба или возможности того, что запущенные КНДР шары могут содержать опасные вещества. Стрельба по воздушным шарам вблизи границы также рискует вызвать ответные действия со стороны Севера в период высокой напряженности.

Напомним

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела около 350 километров.