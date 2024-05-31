Китай предупреждает о решительных контрмерах в ответ на попытки США нарушить его суверенитет

Китай готов к сильным контрмерам в ответ на угрозы США. Об этом сообщает CCTV, передает УНН.

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По информации, Китай готов принять более сильные меры в ответ на любые попытки США нарушать его суверенитет и интересы безопасности.

Подобное заявление по этому поводу поступило через социальные сети от представителя китайского государственного телеканала CCTV Yuyuan Tantian, который ссылается на источники, знакомые с правительственной внешней политикой.

Поэтому данное объявление стало ответом на то, что Соединенные Штаты обвинили руководство Китая в поддержке российской войны в Украине.

Хотя американская администрация предупредила, что Пекин может ожидать новых санкций со стороны США и других стран НАТО, Китай подчеркнул готовность действовать решительно в ответ на любые агрессивные действия своих партнеров.

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