Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия

В среду, 22 мая, власти Китая ввели санкции против 12 производителей оружия из Соединенных Штатов и их руководителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

Детали

В Пекине заявили, что США якобы игнорируют "беспристрастную позицию" Китая по "украинскому кризису" (так в Китае называют войну в Украине - ред.), вводят "противоправные" односторонние санкции и прибегают к "запугиванию и экономическому принуждению".

Кроме того, в КНР возмущены тем, что Вашингтон продает вооружение Тайваню, что якобы «подрывает суверенитет и территориальную целостность» Китая.

Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии

Санкции были введены против 12 американских предприятий оборонно-промышленного комплекса и их руководителей.

В частности речь идет о:

Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

Lockheed Martin Aeronautics;

Совместное предприятие «Джавелин»;

Raytheon Missile Systems;

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;

Информационные технологии General Dynamics;

General Dynamics Mission Systems;

Межкостальная электроника;

Исследование систем и моделирование;

Решения Iron Mountain;

Группа прикладных технологий;

Аркионт.

Высшим руководителям всех компаний запрещен въезд на территорию Китая. Их разрешения на работу будут аннулированы, а их статус гостя и заявки на проживание не будут одобрены.

Напомним,

КНР ввела санкции против еще трех американских оборонных компаний - оборонного и космического подразделений Boeing, General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems - за поставки оружия в Тайвань.