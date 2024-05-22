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Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия и их руководителей за якобы продажу оружия Тайваню и игнорирование позиции Китая по "украинскому кризису".
Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая борется с раком, уже начала химиотерапию и страдает от выпадения волос и потери веса в качестве побочных эффектов, сообщают СМИ.
Масштабная воздушная тревога в Украине: в Воздушных силах предупредили о скоростной цели через Кривой Рог
Военно-воздушные силы Украины объявили предупреждение повышенной готовности о скоростной цели, движущейся на север над Кривым Рогом, что вызывает беспокойство из-за потенциальной угрозы баллистических ракет.
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности, чтобы противостоять вооруженным конфликтам и привлекать страны к ответственности за нарушения, поскольку действия россии на Запорожской АЭС и Севастопольском исследовательском реакторе в Крыму создали беспрецедентные риски и приравниваются к ядерному терроризму.
Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 4 июля, ссылаясь на необходимость выбора страной своего будущего на фоне глобальных вызовов, таких как война в Украине и угрозы экстремизма.
Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений
В связи с прогнозируемой плотной облачностью, что уменьшает производство солнечной энергии, 23 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.
россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами
Российские войска атаковали Днепропетровскую область почти два десятка раз, используя беспилотники-камикадзе, артиллерийские обстрелы и баллистические ракеты, нанося ущерб жилым домам, транспортным средствам, газопроводу и другой инфраструктуре, но о жертвах не сообщалось.
Украина обратилась в МОК из-за допуска к Олимпийским играм борцов, которые поддерживают войну
Украина направила письмо Международному олимпийскому комитету в связи с квалификацией на Париж-2024 представителей российской федерации и беларуси, которые открыто поддерживают военные действия против Украины.
Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский
Зеленский обсудил с президентом Чили Борисом ситуацию в Харьковской области, где Россия пытается расширить свое вторжение, и Борич подтвердил свое участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии.
Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения
Верховная Рада приняла законопроект, детализирующий меры принуждения, которые могут быть использованы сотрудниками Национальной гвардии, включая наручники, электрошокеры, гранаты, бронетехнику, оружие и беспилотные летательные аппараты, для выполнения возложенных на них задач.