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Китай запровадив санкції проти 12 американських виробників зброї

Китай запровадив санкції проти 12 американських виробників зброї

Київ • УНН

 • 24793 перегляди

Китай запровадив санкції проти 12 американських виробників зброї та їхніх керівників за нібито продаж зброї Тайваню та ігнорування позиції Китаю щодо "української кризи".

У середу, 22 травня, влада Китаю запровадила санкції проти 12 виробників зброї зі Сполучених Штатів та їхніх керівників. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ КНР.

Деталі 

У Пекіні заявили, що США нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи" (так в Китаї називають війну в Україні - ред.), запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу.

Окрім того, в КНР обурені тим, що Вашингтон продає озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет й територіальну цілісність" Китаю.

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Санкції були запроваджені проти 12 американських підприємств оборонно-промислового комплексу та їх керівників.

Зокрема йдеться про:

  • Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
  • Lockheed Martin Aeronautics;
  • Javelin Joint Venture;
  • Raytheon Missile Systems;
  • General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
  • General Dynamics Information Technology;
  • General Dynamics Mission Systems;
  • Intercoastal Electronics;
  • Systems Research and Simulation;
  • Iron Mountain Solutions;
  • Applied Technology Group;
  • Arciont.

Вищим керівникам усіх компаній заборонено вʼїзд на територію Китаю. Їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.

Нагадаємо

КНР запровадила санкції проти ще трьох американських оборонних компаній - оборонного та космічного підрозділів Boeing, General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems - за постачання зброї до Тайваню.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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