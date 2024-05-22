Китай запровадив санкції проти 12 американських виробників зброї
Київ • УНН
Китай запровадив санкції проти 12 американських виробників зброї та їхніх керівників за нібито продаж зброї Тайваню та ігнорування позиції Китаю щодо "української кризи".
У середу, 22 травня, влада Китаю запровадила санкції проти 12 виробників зброї зі Сполучених Штатів та їхніх керівників. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ КНР.
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У Пекіні заявили, що США нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи" (так в Китаї називають війну в Україні - ред.), запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу.
Окрім того, в КНР обурені тим, що Вашингтон продає озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет й територіальну цілісність" Китаю.
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Санкції були запроваджені проти 12 американських підприємств оборонно-промислового комплексу та їх керівників.
Зокрема йдеться про:
- Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
- Lockheed Martin Aeronautics;
- Javelin Joint Venture;
- Raytheon Missile Systems;
- General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
- General Dynamics Information Technology;
- General Dynamics Mission Systems;
- Intercoastal Electronics;
- Systems Research and Simulation;
- Iron Mountain Solutions;
- Applied Technology Group;
- Arciont.
Вищим керівникам усіх компаній заборонено вʼїзд на територію Китаю. Їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.
Нагадаємо
КНР запровадила санкції проти ще трьох американських оборонних компаній - оборонного та космічного підрозділів Boeing, General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems - за постачання зброї до Тайваню.