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Китай запровадив санкції проти ще трьох оборонних концернів США

Китай запровадив санкції проти ще трьох оборонних концернів США

Київ • УНН

 • 18730 перегляди

Китай запровадив санкції проти ще трьох американських оборонних компаній - оборонного та космічного підрозділів Boeing, General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems - за постачання зброї до Тайваню.

КНР запровадила санкції проти ще трьох американських оборонних компаній - оборонного та космічного підрозділів Boeing, General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems - за постачання зброї до Тайваню. Їм заборонено робити нові інвестиції у КНР, а їхнім керівникам в'їжджати до країни. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

До списку "ненадійних підприємств" Китай включив оборонні та космічні підрозділи компаній Boeing, а також General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land. Systems, повідомило міністерство торгівлі КНР. Їм заборонено робити нові інвестиції у КНР, їхнім керівникам – в'їжджати до країни.

У повідомленні йдеться, що ці американські компанії постачали озброєння Тайваню, який Китай вважає своєю бунтівною провінцією та невід'ємною частиною.

Сталося це на тлі інавгурації нового президента Тайваню Лая Цінде. Вашингтон пояснив постачання зброї Тайваню посиленням військової присутності КНР біля острова.

Нагадаємо

Китай останнім часом ввів низку санкцій щодо американських підприємств, які постачають озброєння Тайваню. У вересні 2023 року - проти концернів Lockheed Martin та Northrop Grumman, у січні список поповнили ще п'ять американських фірм.

Президент Тайваню закликає Китай припинити залякування20.05.24, 10:17 • 22975 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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