Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США

КНР ввела санкции против еще трех американских оборонных компаний - оборонного и космического подразделений Boeing, General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems - за поставки оружия в Тайвань. Им запрещено делать новые инвестиции в КНР, а их руководителям въезжать в страну. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

В список "ненадежных предприятий" Китай включил оборонные и космические подразделения компаний Boeing, а также General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land. Systems, сообщило министерство торговли КНР. Им запрещено делать новые инвестиции в КНР, их руководителям - въезжать в страну.

В сообщении говорится, что эти американские компании поставляли вооружение Тайваню, который Китай считает своей мятежной провинцией и неотъемлемой частью.

Произошло это на фоне инаугурации нового президента Тайваня Лая Цинде. Вашингтон объяснил поставки оружия Тайваню усилением военного присутствия КНР возле острова.

Напомним

Китай в последнее время ввел ряд санкций в отношении американских предприятий, которые поставляют вооружение Тайваню. В сентябре 2023 года - против концернов Lockheed Martin и Northrop Grumman, в январе список пополнили еще пять американских фирм.

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