Президент Тайваня призывает Китай прекратить запугивание

Новый президент Тайваня Лай Чин То в своей инаугурационной речи призвал Китай прекратить попытки запугивания островной республики. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Тайваня Лай Чин То попросил Китай прекратить свои военные и политические угрозы. В своей инаугурационной речи он заявил, что мир является единственной целью, при этом Пекин должен уважать выбор народа Тайваня.

Я также хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань политически и военно, и взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем, чтобы упорно работать над поддержанием мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе, чтобы обеспечить мир без страха начавшейся войны. Мы также хотим заявить миру об этом: Тайвань не идет на уступки в отношении демократии и свободы. Мир является единственным выбором, а процветание является нашей целью для долгосрочного мира и стабильности - сказал он.

Следует отметить, что в дни, предшествовавшие инаугурации, Пекин уже отправил все значительное количество истребителей в окрестности Тайваня. Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань как часть Китайской Народной Республики и неоднократно демонстрировала свою военную мощь в Тайваньском проливе. Пекин также угрожает вторжением. Военные самолеты Народно-освободительной армии Китая почти ежедневно пролетают в направлении Тайваня. Накануне инаугурации Лая в политических кругах Тайваня также существовали опасения, что Китай может осуществить хакерские атаки, чтобы сорвать празднование.

Напомним,

Военно-морские силы США и Тайваня провели в апреле совместные учения в Тихом океане, которые официально не проводились, со ссылкой на четырех человек, информированных по этому вопросу, сообщает Reuters, указывая, что это произошло на фоне того, как две армии активизируют сотрудничество на фоне растущих военных угроз со стороны Китая.