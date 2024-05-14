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США і Тайвань без розголосу провели військово-морські навчання - Reuters

США і Тайвань без розголосу провели військово-морські навчання - Reuters

Київ • УНН

 • 17191 перегляди

Минулого місяця військово-морські сили США і Тайваню провели спільні навчання в Тихому океані, які не розголошувалися, відпрацьовуючи базові операції, такі як зв'язок, дозаправка і поповнення запасів, повідомило Reuters.

Військово-морські сили США і Тайваню провели у квітні спільні навчання в Тихому океані, які офіційно не відбувалися, з посиланням на чотирьох осіб, поінформованих з цього питання, повідомляє Reuters, вказуючи, що це сталося на тлі того, як дві армії активізують співпрацю на тлі військових загроз, що зростають з боку Китаю, пише УНН.

Деталі

Вашингтон і Тайбей, як зазначається, останніми роками розширюють своє військове співробітництво на тлі майже щоденних вторгнень Китаю в ідентифікаційну зону ППО Тайваню та навчань китайських військ поблизу острова.

Військова взаємодія США та Тайваню, включаючи візити та навчання, залишається стриманою і часто не підтверджується офіційно через заперечення Китаю проти будь-яких військових контактів між Вашингтоном та Тайбеєм. Китай вважає демократично керований Тайвань своєю власною територією, що острів рішуче відкидає.

Навчання, які не були розголошені, пройшли минулого місяця в західній частині Тихого океану, за словами джерел видання.

Одне з джерел повідомило, що йшлося про "кілька військових засобів". Друге джерело повідомило, що навчання офіційно не існували і були названі "незапланованими морськими зіткненнями", вказуючи на мовчазну угоду, в якій обидві сторони заявляють, що навчання були просто результатом випадкових зіткнень.

"Ніби я обідаю в цьому ресторані, і ви теж тут, - сказав джерело. - Тоді схоже, що я лише з кимось ділю один стіл".

Це джерело також повідомило, що близько півдюжини військових кораблів з обох сторін, включаючи фрегати та судна постачання та забезпечення, взяли участь у багатоденних навчаннях, які були призначені для відпрацювання "базових" операцій, таких як зв'язок, дозаправлення та поповнення запасів.

Військово-морські сили Тайваню заявили в заяві агентству Reuters, що для реагування на непередбачені сценарії на морі і мінімізації "втручання" один з одним військово-морські сили "діють узгоджено з Кодексом незапланованих зустрічей на морі, що просувається США", також відомим як CUES.

"Військово-морські сили часто вступають у контакт із кораблями інших країн і проводять навчання зіткнень за потреби", - ідеться у заяві, не вдаючись до подробиць.

Пентагон відмовився від коментарів.

Тайвань та Сполучені Штати не мають офіційних дипломатичних відносин, оскільки Вашингтон формально визнає Пекін, але за законом зобов'язаний надати Тайваню засоби для самооборони і є найважливішим міжнародним покровителем острова, зазначає видання.

Третє джерело повідомило, що, хоча "незаплановані зіткнення" двох військово-морських сил включали переважно базові навчання, такі навчання життєво важливі для забезпечення того, щоб дві армії могли діяти разом у надзвичайних ситуаціях.

Джерело додало, що обидва флоти також відпрацювали різні тактичні маневри, у тому числі пошук підводних цілей.

Міністерство оборони Китаю не одразу відповіло на прохання про коментарі.

Голова військово-морського флоту Тайваню Тан Хуа минулого місяця відвідав Сполучені Штати та обговорив, як активізувати двосторонню військово-морську співпрацю, повідомляє Reuters. У відповідь міністерство закордонних справ Китаю заявило, що рішуче виступає проти "військової змови" між Сполученими Штатами та Тайванем.

Китай уже давно заявляв, що Тайвань є найбільш чутливим територіальним питанням Китаю, яке є основним яблуком розбрату в китайсько-американських відносинах. Пекін не відмовився від застосування сили, щоб взяти Тайвань під свій контроль, тоді як Тайбей каже, що китайські територіальні претензії є нікчемними, оскільки Китайська Народна Республіка ніколи не керувала островом, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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