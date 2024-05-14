США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters

Военно-морские силы США и Тайваня провели в апреле совместные учения в Тихом океане, которые официально не проводились, со ссылкой на четырех человек, информированных по этому вопросу, сообщает Reuters, указывая, что это произошло на фоне того, как две армии активизируют сотрудничество на фоне растущих военных угроз со стороны Китая, пишет УНН.

Детали

Вашингтон и Тайбэй, как отмечается, в последние годы расширяют свое военное сотрудничество на фоне почти ежедневных вторжений Китая в идентификационную зону ПВО Тайваня и учений китайских войск вблизи острова.

Военное взаимодействие США и Тайваня, включая визиты и учения, остается сдержанным и часто не подтверждается официально из-за возражений Китая против любых военных контактов между Вашингтоном и Тайбэем. Китай считает демократически управляемый Тайвань своей собственной территорией, что остров решительно отвергает.

Учения, которые не были разглашены, прошли в прошлом месяце в западной части Тихого океана, по словам источников издания.

Один из источников сообщил, что речь шла о "нескольких военных средствах". Второй источник сообщил, что учения официально не существовали и были названы "незапланированными морскими столкновениями", указывая на молчаливое соглашение, в котором обе стороны заявляют, что учения были просто результатом случайных столкновений.

"Будто я обедаю в этом ресторане, и вы тоже здесь, - сказал источник. - Тогда похоже, что я лишь с кем-то делю один стол".

Этот источник также сообщил, что около полудюжины военных кораблей с обеих сторон, включая фрегаты и суда снабжения и обеспечения, приняли участие в многодневных учениях, которые были предназначены для отработки "базовых" операций, таких как связь, дозаправка и пополнение запасов.

Военно-морские силы Тайваня заявили в заявлении агентству Reuters, что для реагирования на непредвиденные сценарии на море и минимизации "вмешательства" друг с другом военно-морские силы "действуют согласованно с Кодексом незапланированных встреч на море, продвигаемым США", также известным как CUES.

"Военно-морские силы часто вступают в контакт с кораблями других стран и проводят учения столкновений при необходимости", - говорится в заявлении, не вдаваясь в подробности.

Пентагон отказался от комментариев.

Тайвань и Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений, поскольку Вашингтон формально признает Пекин, но по закону обязан предоставить Тайваню средства для самообороны и является важнейшим международным покровителем острова, отмечает издание.

Третий источник сообщил, что, хотя "незапланированные столкновения" двух военно-морских сил включали преимущественно базовые учения, такие учения жизненно важны для обеспечения того, чтобы две армии могли действовать вместе в чрезвычайных ситуациях.

Источник добавил, что оба флота также отработали различные тактические маневры, в том числе поиск подводных целей.

Министерство обороны Китая не сразу ответило на просьбу о комментариях.

Дополнение

Глава военно-морского флота Тайваня Тан Хуа в прошлом месяце посетил Соединенные Штаты и обсудил, как активизировать двустороннее военно-морское сотрудничество, сообщает Reuters. В ответ министерство иностранных дел Китая заявило, что решительно выступает против "военного сговора" между Соединенными Штатами и Тайванем.

Китай уже давно заявлял, что Тайвань является наиболее чувствительным территориальным вопросом Китая, который является основным яблоком раздора в китайско-американских отношениях. Пекин не отказался от применения силы, чтобы взять Тайвань под свой контроль, тогда как Тайбэй говорит, что китайские территориальные претензии являются ничтожными, поскольку Китайская Народная Республика никогда не управляла островом, указывает издание.