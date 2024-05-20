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Президент Тайваню закликає Китай припинити залякування

Президент Тайваню закликає Китай припинити залякування

Київ • УНН

 • 22975 перегляди

Новий президент Тайваню Лай Чін-те закликав Китай припинити політичне і військове залякування Тайваню і працювати разом для підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці і в регіоні.

Новий президент Тайваню Лай Чін Те у своїй інавгураційній промові закликав Китай припинити спроби залякування острівної республіки. Пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Президент Тайваню Лай Чін Те попросив Китай припинити свої військові та політичні загрози. У своїй інавгураційній промові він заявив, що мир є єдиною метою, при цьому Пекін повинен поважати вибір народу Тайваню.

Я також хочу закликати Китай припинити залякувати Тайвань політично та військово, і взяти на себе глобальну відповідальність разом з Тайванем, щоб наполегливо працювати над підтримкою миру та стабільності в Тайванській протоці та в регіоні, щоб забезпечити світ без страху почалася війна. Ми також хочемо заявити світові про це: Тайвань не йде на поступки щодо демократії та свободи. Мир є єдиним вибором, а процвітання є нашою метою для довгострокового миру та стабільності

- сказав він.

Слід зазначити, що у дні, що передували інавгурації, Пекін вже відправив все значну кількість винищувачів в околиці Тайваню. Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань як частину Китайської Народної Республіки і неодноразово демонструвала свою військову міць у Тайванській протоці. Пекін також погрожує вторгненням. Військові літаки Народно-визвольної армії Китаю майже щодня пролітають у напрямку Тайваню. Напередодні інавгурації Лая в політичних колах Тайваню також існували побоювання, що Китай може здійснити хакерські атаки, щоб зірвати святкування.

Нагадаємо

Військово-морські сили США і Тайваню провели у квітні спільні навчання в Тихому океані, які офіційно не відбувалися, з посиланням на чотирьох осіб, поінформованих з цього питання, повідомляє Reuters, вказуючи, що це сталося на тлі того, як дві армії активізують співпрацю на тлі військових загроз, що зростають з боку Китаю.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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