Китай вводить санкції проти п'яти виробників зброї з США

Напередодні президентських виборів у Тайвані, уряд КНР запровадив санкції проти п'яти американських компаній для протидії продажу зброї на острів Тайвань.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило в неділю, що Китай вирішив накласти санкції на п'ять американських компаній у відповідь на продаж зброї Тайваню. Згідно з офіційним повідомленням, відповідні заходи "заморозять" майно компаній у Китайській Народній Республіці і заборонять приватним особам або організаціям у Китаї переказувати гроші компаніям або співпрацювати з ними. Зокрема ідеться про компанії, які виробляють боєприпаси, системи зв'язку і безпілотники.

Також Китай закликав США утриматися від озброєння Тайваню та "незаконних" санкцій проти Народної Республіки, якою керує Комуністична партія. Вашингтон також повинен дотримуватися принципу одного Китаю. З точки зору Пекіна, Тайвань є частиною Китаю, хоча острів має незалежний уряд протягом десятиліть.

Довідка

Посилаючись на заяву Пентагону від минулого місяця, агентство Reuters повідомило, що Державний департамент США схвалив продаж обладнання на суму 300 мільйонів доларів для підтримки тактичних інформаційних систем Тайваню.

Агентство Пентагону з питань співробітництва в галузі оборони і безпеки підтвердило, що продаж був здійснений для підтримки життєвого циклу систем командування, управління, зв'язку і комп'ютерів (С4) Тайваню, в той час як оборонне відомство острова заявило, що продаж допоможе підтримувати ефективність систем спільного бойового командування і управління для поліпшення обізнаності на полі бою.

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Доповнення

Республіка Тайвань з населенням понад 23 мільйони осіб обиратиме нового президента і новий парламент наступної суботи. Напередодні виборів Китай посилив тиск і закликав приблизно 19,5 мільйонів виборців, які мають право голосу, стати на "правильний бік історії" і виступити проти незалежності.

США запевнили Тайбей у своїй підтримці в разі виникнення конфлікту між Китаєм і Тайванем. У грудні Державний департамент США погодився на можливий продаж Тайваню військового комунікаційного обладнання. Республіка має намір витратити рекордну суму на свою оборону в 2024 році.

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Нагадаємо

Міністерство оборони Тайваню повідомило про чотири повітряні кулі, імовірно китайські шпигунські апарати. Вони пролетіли над ключовою авіабазою острова.

Китай запустив чотири супутники Tianmu-1 через ракету-носій Kuaizhou-1A для надання послуг з передачі метеорологічних даних.