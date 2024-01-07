Китай вводит санкции против пяти производителей оружия из США

Накануне президентских выборов в Тайване, правительство КНР ввело санкции против пяти американских компаний для противодействия продаже оружия на остров Тайвань.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Министерство иностранных дел Китая объявило в воскресенье, что Китай решил наложить санкции на пять американских компаний в ответ на продажу оружия Тайваню. Согласно официальному сообщению, соответствующие меры "заморозят" имущество компаний в Китайской Народной Республике и запретят частным лицам или организациям в Китае переводить деньги компаниям или сотрудничать с ними. В частности речь идет о компаниях, которые производят боеприпасы, системы связи и беспилотники.

Также Китай призвал США воздержаться от вооружения Тайваня и "незаконных" санкций против Народной Республики, которой руководит Коммунистическая партия. Вашингтон также должен придерживаться принципа одного Китая. С точки зрения Пекина, Тайвань является частью Китая, хотя остров имеет независимое правительство в течение десятилетий.

Справка

Ссылаясь на заявление Пентагона от прошлого месяца, агентство Reuters сообщило, что Государственный департамент США одобрил продажу оборудования на сумму 300 миллионов долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня.

Агентство Пентагона по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности подтвердило, что продажа была осуществлена для поддержки жизненного цикла систем командования, управления, связи и компьютеров (С4) Тайваня, в то время как оборонное ведомство острова заявило, что продажа поможет поддерживать эффективность систем совместного боевого командования и управления для улучшения осведомленности на поле боя.

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Дополнение

Республика Тайвань с населением более 23 миллионов человек будет избирать нового президента и новый парламент в следующую субботу. Накануне выборов Китай усилил давление и призвал примерно 19,5 миллионов избирателей, имеющих право голоса, стать на "правильную сторону истории" и выступить против независимости.

США заверили Тайбэй в своей поддержке в случае возникновения конфликта между Китаем и Тайванем. В декабре Государственный департамент США согласился на возможную продажу Тайваню военного коммуникационного оборудования. Республика намерена потратить рекордную сумму на свою оборону в 2024 году.

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Напомним,

Министерство обороны Тайваня сообщило о четырех воздушных шарах, предположительно китайских шпионских аппаратах. Они пролетели над ключевой авиабазой острова.

Китай запустил четыре спутника Tianmu-1 через ракету-носитель Kuaizhou-1A для предоставления услуг по передаче метеорологических данных.