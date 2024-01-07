Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации

Северная Корея пригрозила нанести удар в ответ на любую провокацию со стороны Южной Кореи. Такое заявление сделала Ким Е Чен, сестра и ключевой союзник лидера Ким Чен Ына, после артиллерийских взрывов, которые вызвала сама Северная Корея во время своих учений, идущих третий день подряд. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Я еще раз объясняю, что спусковой крючок Корейской народной армии (КНА) уже был сдвинут. ... Как уже было заявлено, КНА нанесет немедленный военный удар, если враг предпримет даже незначительную провокацию. - заявила Ким Ё Чен.

Детали

Замечания Ким Ё Чен прозвучали после того, как военные Южной Кореи заявили, что КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов в субботу вблизи своей спорной морской границы.

Отметим, что накануне там прозвучало более двух сотен аналогичных залпов. И армия Севера утверждала, что эти взрывы не представляет угрозы для Юга, поскольку стрельба проводилась параллельно границе.

Хотя в пятницу Южная Корея провела собственные огневые учения в море в ответ на артиллерийские снаряды, южнокорейское информационное агентство Yonhap заявило, что после субботних событий не планирует делать это.

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Учения по обе стороны границы в пятницу вызвали предупреждения жителей южнокорейских приграничных островов искать укрытие в бомбоубежищах.

В издание отмечают, что сообщений о пересечении морской границы снарядами пока не поступало.

Вооруженные силы Южной Кореи призвали Северную Корею прекратить военную деятельность, что повышает напряжение у границы.

Напомним,

Утром Северная Корея осуществила артиллерийский обстрел моря вблизи южнокорейского острова Йонпхендо на фоне продолжающихся военных учений. При этом не сообщалось о жертвах или пересечении снарядами морской границы. Однако, эта акция усилила напряженность в регионе со спорной границей и вызвала волнения среди местных жителей.