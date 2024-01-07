Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации
Киев • УНН
Северная Корея, по словам Ким Ё Чжона, предупредила о немедленном военном ударе в ответ на любую южнокорейскую провокацию на фоне собственных артиллерийских учений вблизи напряженной морской границы.
Северная Корея пригрозила нанести удар в ответ на любую провокацию со стороны Южной Кореи. Такое заявление сделала Ким Е Чен, сестра и ключевой союзник лидера Ким Чен Ына, после артиллерийских взрывов, которые вызвала сама Северная Корея во время своих учений, идущих третий день подряд. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Я еще раз объясняю, что спусковой крючок Корейской народной армии (КНА) уже был сдвинут. ... Как уже было заявлено, КНА нанесет немедленный военный удар, если враг предпримет даже незначительную провокацию.
Детали
Замечания Ким Ё Чен прозвучали после того, как военные Южной Кореи заявили, что КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов в субботу вблизи своей спорной морской границы.
Отметим, что накануне там прозвучало более двух сотен аналогичных залпов. И армия Севера утверждала, что эти взрывы не представляет угрозы для Юга, поскольку стрельба проводилась параллельно границе.
Хотя в пятницу Южная Корея провела собственные огневые учения в море в ответ на артиллерийские снаряды, южнокорейское информационное агентство Yonhap заявило, что после субботних событий не планирует делать это.
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Учения по обе стороны границы в пятницу вызвали предупреждения жителей южнокорейских приграничных островов искать укрытие в бомбоубежищах.
В издание отмечают, что сообщений о пересечении морской границы снарядами пока не поступало.
Вооруженные силы Южной Кореи призвали Северную Корею прекратить военную деятельность, что повышает напряжение у границы.
Напомним,
Утром Северная Корея осуществила артиллерийский обстрел моря вблизи южнокорейского острова Йонпхендо на фоне продолжающихся военных учений. При этом не сообщалось о жертвах или пересечении снарядами морской границы. Однако, эта акция усилила напряженность в регионе со спорной границей и вызвала волнения среди местных жителей.
Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации
Северная Корея, по словам Ким Ё Чжона, предупредила о немедленном военном ударе в ответ на любую южнокорейскую провокацию на фоне собственных артиллерийских учений вблизи напряженной морской границы.
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