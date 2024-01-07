Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  42454 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  164328 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  202660 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  179445 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  173389 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  147372 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  297550 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  181482 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  314157 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171016 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  190939 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203535 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206893 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205088 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192646 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
severnaya-koreya-obeshchaet-voennii-udar-v-sluchae-lyuboi-provokatsii

Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 12:00  •  16754 просмотра

Read in English

Северная Корея, по словам Ким Ё Чжона, предупредила о немедленном военном ударе в ответ на любую южнокорейскую провокацию на фоне собственных артиллерийских учений вблизи напряженной морской границы.

Северная Корея пригрозила нанести удар в ответ на любую провокацию со стороны Южной Кореи. Такое заявление сделала Ким Е Чен, сестра и ключевой союзник лидера Ким Чен Ына, после артиллерийских взрывов, которые вызвала сама Северная Корея во время своих учений, идущих третий день подряд. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Я еще раз объясняю, что спусковой крючок Корейской народной армии (КНА) уже был сдвинут. ... Как уже было заявлено, КНА нанесет немедленный военный удар, если враг предпримет даже незначительную провокацию. 

 - заявила Ким Ё Чен.

Детали

Замечания Ким Ё Чен прозвучали после того, как военные Южной Кореи заявили, что КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов в субботу вблизи своей спорной морской границы.

Отметим, что накануне там прозвучало более двух сотен аналогичных залпов. И армия Севера утверждала, что эти взрывы не представляет угрозы для Юга, поскольку стрельба проводилась параллельно границе.

Хотя в пятницу Южная Корея провела собственные огневые учения в море в ответ на артиллерийские снаряды, южнокорейское информационное агентство Yonhap заявило, что после субботних событий не планирует делать это.

"Похожа на ракету с парадов в Северной Корее": озвучены новые подтверждения, что рф уже использует северокорейские ракеты06 январь 2024, 19:11 • 107313 просмотров

Учения по обе стороны границы в пятницу вызвали предупреждения жителей южнокорейских приграничных островов искать укрытие в бомбоубежищах.

В издание отмечают, что сообщений о пересечении морской границы снарядами пока не поступало.

Вооруженные силы Южной Кореи призвали Северную Корею прекратить военную деятельность, что повышает напряжение у границы.

Напомним,

Утром Северная Корея осуществила артиллерийский обстрел моря вблизи южнокорейского острова Йонпхендо на фоне продолжающихся военных учений. При этом не сообщалось о жертвах или пересечении снарядами морской границы. Однако, эта акция усилила напряженность в регионе со спорной границей и вызвала волнения среди  местных жителей.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Новости Мира
Північна Корея обіцяє військовий удар у разі будь-якої провокації
North Korea promises military strike in case of any provocation
Новости по теме

Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации

Северная Корея, по словам Ким Ё Чжона, предупредила о немедленном военном ударе в ответ на любую южнокорейскую провокацию на фоне собственных артиллерийских учений вблизи напряженной морской границы.

Новости Мира •   •  16754 просмотра
Северная Корея обещает военный удар в случае любой провокации

БПЛА пограничников нанесли удары по оккупантам под Купянском и Бахмутом

Украинские пограничники использовали беспилотники для успешного выявления и уничтожения российских войск в Купянске и Бахмуте. В рамках операции "Стальная граница" была уничтожена вражеская пехота на обоих участках.

Война •   •  24046 просмотра
БПЛА пограничников нанесли удары по оккупантам под Купянском и Бахмутом

Херсонщина: россияне попали в церковь в селе Садовое

Российские войска обстреляли церковь в селе Садовое на Херсонщине, ранив 73-летнего мужчину.

Война •   •  25839 просмотра
Херсонщина: россияне попали в церковь в селе Садовое

В Хмельницкой области обесточены 26 населенных пунктов из-за непогоды

26 населенных пунктов в Хмельницкой области обесточены, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Общество •   •  25642 просмотра
В Хмельницкой области обесточены 26 населенных пунктов из-за непогоды

Пограничники обнаружили большой плавучий объект, который двигался по Десне с территории россии

Украинские пограничники обнаружили в реке Десна большой плавучий объект, который был идентифицирован как понтонный мост, не представляющий угрозы.

Война •   •  26201 просмотра
Пограничники обнаружили большой плавучий объект, который двигался по Десне с территории россии

Силы обороны отбили 45 вражеских атак на ключевых участках фронта

Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на ключевых направлениях, особенно интенсивные бои шли в Авдеевке и Бахмуте; враг нанес авиационные и ракетные удары.

Война •   •  23682 просмотра
Силы обороны отбили 45 вражеских атак на ключевых участках фронта

Разжигают костры во дворах: в подмосковье у россиян уже третьи сутки нет отопления - росСМИ

Подмосковные жители, которые уже три дня остаются без отопления, разжигают костры на улице после прорыва теплотрассы 4 января.

Новости Мира •   •  27019 просмотра
Разжигают костры во дворах: в подмосковье у россиян уже третьи сутки нет отопления - росСМИ

Обстрел Херсона: два человека ранены, и два травмированы

В результате российских обстрелов в Херсоне двое гражданских погибли и двое получили ранения, причем целями были жилые кварталы.

Война •   •  30711 просмотра
Обстрел Херсона: два человека ранены, и два травмированы

В Донецкой области почти два десятка военных преступлений рф за сутки: под завалами и среди погибших - дети

В Донецке за 24 часа было совершено 18 российских военных преступлений, что привело к жертвам среди гражданского населения, в том числе детей, а поисково-спасательные операции продолжаются.

Война •   •  29270 просмотра
В Донецкой области почти два десятка военных преступлений рф за сутки: под завалами и среди погибших - дети

Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету

Рота противовоздушной обороны "Восток" перехватила российскую ракету, нацеленную на Днепровский район Днепропетровской области.

Война •   •  28666 просмотра
Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету