Північна Корея знову стріляє біля кордону з Південною – ЗМІ

У неділю 7 січня Північна Корея вистрілила в море на північ від південнокорейського острова Йонпьон. Про повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на південну армію, передає УНН.

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Північна Корея проводила бойові навчання зі свого західного узбережжя в неділю. Про це інформаційному агенству повідомило власне джерело з-поміж військових.

Також зазначається, що північнокорейські військові проводять навчання на північ від південнокорейського прифронтового острова Йонпьон приблизно з 16:00.Згідно з джерелом, північнокорейські артилерійські снаряди не впали на південь від Північної обмежувальної лінії (NLL), де-факто морського кордону в Жовтому морі, і жодних втрат не було.

Однак, округ Онджін, що межує з північно-західними островами Південної Кореї, видав попередження прикордонним островам, оскільки з боку Північної Кореї було чути артилерійський вогонь.

Військові на острові Йонпьон наразі реагують, але жителям рекомендується бути обережними з активним відпочинком на свіжому повітрі. — йдеться в повідомленні тамтешньої влади жителям острова.

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Північ вже третій день поспіль проводить навчання з бойовою стрільбою зі свого південно-західного узбережжя, підвищуючи напругу біля морського кордону.

У п'ятницю Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів зі своїх південно-західних прибережних районів, що спонукало південнокорейські війська на прифронтових островах Йонпхен і Пенгньон провести у відповідь навчання з бойовою стрільбою.

П’ятничний артилерійський обстріл Північної Кореї став 16-м у своєму роді, включаючи запуск ракети в грудні 2023 року. Південнокорейські військові вперше після підписання пакту 2018 року провели бойові навчання поблизу морської буферної зони.

Нагадаємо

17 грудня Північна Корея, у 12-ту річницю смерті попереднього очільника країни Кім Чен Іра, запустила у Східне море балістичну ракету малої дальності. Про це повідомило агентство Yonhap.

Наступного дня Північна Корея запустила другу балістичну ракету дальнього радіуса дії. Її відстежували південнокорейські військові та Японія, що свідчить про політ тривалістю 73 хвилини, який покрив 1000 км.