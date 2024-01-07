Северная Корея снова стреляет возле границы с Южной - СМИ

В воскресенье 7 января Северная Корея выстрелила в море к северу от южнокорейского острова Йонпён. Об сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на южную армию, передает УНН.

Детали

Северная Корея проводила боевые учения со своего западного побережья в воскресенье. Об этом информационному агентству сообщил собственный источник из числа военных.

Также отмечается, что северокорейские военные проводят учения к северу от южнокорейского прифронтового острова Йонпён примерно с 16:00. Согласно источнику, северокорейские артиллерийские снаряды не упали к югу от Северной ограничительной линии (NLL), де-факто морской границы в Желтом море, и никаких потерь не было.

Однако, округ Онджин, граничащий с северо-западными островами Южной Кореи, выдал предупреждение пограничным островам, поскольку со стороны Северной Кореи был слышен артиллерийский огонь.

Военные на острове Йонпьон пока реагируют, но жителям рекомендуется быть осторожными с активным отдыхом на свежем воздухе. - говорится в сообщении тамошних властей жителям острова.

Дополнительно

Север уже третий день подряд проводит учения с боевой стрельбой со своего юго-западного побережья, повышая напряжение у морской границы.

В пятницу Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов из своих юго-западных прибрежных районов, что побудило южнокорейские войска на прифронтовых островах Йонпхен и Пенгньон провести ответные учения с боевой стрельбой.

Пятничный артиллерийский обстрел Северной Кореи стал 16-м в своем роде, включая запуск ракеты в декабре 2023 года. Южнокорейские военные впервые после подписания пакта 2018 года провели боевые учения вблизи морской буферной зоны.

Напомним

17 декабря Северная Корея, в 12-ю годовщину смерти предыдущего главы страны Ким Чен Ира, запустила в Восточное море баллистическую ракету малой дальности. Об этом сообщило агентство Yonhap.

На следующий день Северная Корея запустила вторую баллистическую ракету дальнего радиуса действия. Ее отслеживали южнокорейские военные и Япония, что свидетельствует о полете продолжительностью 73 минуты, который покрыл 1000 км.