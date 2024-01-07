Північна Корея обіцяє військовий удар у разі будь-якої провокації
Київ • УНН
Північна Корея, за словами Кім Йо Чжона, попередила про негайний військовий удар у відповідь на будь-яку південнокорейську провокацію на тлі власних артилерійських навчань поблизу напруженого морського кордону.
Північна Корея пригрозила завдати удару у відповідь на будь-яку провокацію з боку Південної Кореї. Таку заяву зробила Кім Йо Чен, сестра і ключовий союзник лідера Кім Чен Ина, після артилерійських вибухів, що спричинила ж сама Північна Корея під час своїх навчань, що йдуть третій день поспіль. Про це пише Reuters, передає УНН.
Я ще раз пояснюю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже був зсунутий. … Як уже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог зробить навіть незначну провокацію.
Деталі
Зауваження Кім Йо Чен прозвучали після того, як військові Південної Кореї заявили, що КНДР випустила понад 60 артилерійських снарядів у суботу поблизу свого спірного морського кордону.
Відзначимо, що напередодні там прозвучало понад дві сотні аналогічних залпів. І армія Півночі стверджувала, що ці вибухи не становить загрози для Півдня, оскільки стрільба проводилася паралельно кордону.
Хоча в п’ятницю Південна Корея провела власні вогневі навчання в морі у відповідь на артилерійські снаряди, південнокорейське інформаційне агентство Yonhap заявило, що після суботніх подій не планує робити це.
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Навчання з обох боків кордону в п'ятницю викликали попередження жителів південнокорейських прикордонних островів шукати укриття в бомбосховищах.
У видання зазначають, що повідомлень про перетин морського кордону снарядами поки не надходило.
Збройні сили Південної Кореїзакликавши Північну Корею припинити військову діяльність, що підвищує напругу біля кордону.
Нагадаємо
Ранком Північна Корея здійснила артилерійський обстріл моря поблизу південнокорейського острова Йонпхендо на тлі триваючих військових навчань. При цьому не повідомлялося про жертви або перетин снарядами морського кордону. Однак, ця акція посилила напруженість у регіоні зі спірним кордоном і викликала хвилювання серед місцевих.