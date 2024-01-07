Оккупантская росгвардия наращивает свои ресурсы и личный состав в результате потрясений в сфере внутренней безопасности России. Об этом сообщает Британская разведка, пишет УНН.

Детали

Минобороны Великобритании напомнили, что в октябре 2023 года в состав росгвардии вошли подразделения частной военной компании "Вагнер". Впоследствии 3 января 2024 года присоединился еще и батальон "Восток" так называемой "Донецкой народной республики".

В дополнение москва активно пытается расформировать и привлечь но росгвардии группировку "ДНР" "Каскад", которая специализировалась на операциях с беспилотниками.

Также сообщается, что в июле 2023 года госдума России разрешила Росгвардии применить более тяжелое вооружение.

Новые возможности, а также их усиление опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боевой эффективности. - говорится в сообщении.

Британская разведка оценила события на фронте в течение последней недели