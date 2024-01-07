Британська розвідка: росгвардія нарощує ресурси через потрясіння внутрішньої безпеки рф
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що Росгвардія посилює свої сили через нестабільність внутрішньої безпеки Росії, залучаючи досвідчені підрозділи, такі як ПВК "Вагнера".
Окупантська росгвардія нарощує свої ресурси та особовий склад у результаті потрясінь у сфері внутрішньої безпеки росії. Про це повідомляє Британська розвідка, пише УНН.
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Міноборони Британії нагадали, що у жовтні 2023 року до складу росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер". Згодом 3 січня 2024 року доєднався ще й батальйон "Восток" так званої "Донецької народної республіки".
На додачу москва активно намагається розформувати та залучити но росгвардії угруповання "ДНР" "Каскад", яке спеціалізувалося на операціях з безпілотниками.
Також повідомляється, що в липні 2023 року держдума росії дозволила Росгвардії застосувати більш важке озброєння.
Нові можливості, а також їх посилення досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення бойової ефективності.
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