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Британська розвідка: росгвардія нарощує ресурси через потрясіння внутрішньої безпеки рф

Британська розвідка: росгвардія нарощує ресурси через потрясіння внутрішньої безпеки рф

Київ • УНН

 • 78509 перегляди

Британська розвідка повідомляє, що Росгвардія посилює свої сили через нестабільність внутрішньої безпеки Росії, залучаючи досвідчені підрозділи, такі як ПВК "Вагнера".

Окупантська росгвардія нарощує свої ресурси та особовий склад у результаті потрясінь у сфері внутрішньої безпеки росії. Про це повідомляє Британська розвідка, пише УНН.

Деталі

Міноборони Британії нагадали, що у жовтні 2023 року до складу росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер". Згодом 3 січня 2024 року доєднався ще й батальйон "Восток" так званої "Донецької народної республіки".

На додачу москва активно намагається розформувати та залучити но росгвардії угруповання "ДНР" "Каскад", яке спеціалізувалося на операціях з безпілотниками.

Також повідомляється, що в липні 2023 року держдума росії дозволила Росгвардії застосувати більш важке озброєння.

Нові можливості, а також їх посилення досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення бойової ефективності.

- йдеться в повідомленні.

Британська розвідка оцінила події на фронті протягом останнього тижня05.01.24, 14:02 • 23120 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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