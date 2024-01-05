Британська розвідка оцінила події на фронті протягом останнього тижня

Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті, як переважно статичну, або з незначним локальним просуванням ворога. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії, основаному на розвідданих, передає УНН.

Протягом останнього тижня наземні бої продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим локальним російським просуванням у ключових секторах - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

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Як повідомляється, поблизу Куп'янська, росіяни продовжують вести широкомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію.

На півночі Донеччини Україна зберегла стабільну лінію фронту перед "обличчям невеликих російських атак" навколо Бахмута.

Водночас в Авдіївці все ще тривають серйозні бойові дії. В Мінобороні Британії зазначають, що окупанти наприкінці грудня закріпились у районі Мар'їнки, завдяки чому, після дев’яти років боїв у цьому районі, вони дещо просунулися до західного краю міста.

Також на півдні України загарбники, ймовірно, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки.

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