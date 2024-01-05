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Британська розвідка оцінила події на фронті протягом останнього тижня

Британська розвідка оцінила події на фронті протягом останнього тижня

Київ • УНН

 • 23120 перегляди

Британська розвідка повідомляє, що лінія фронту в Україні практично не змінилася з мінімальним просуванням росіян на деяких ділянках.

Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті, як переважно статичну, або з незначним локальним просуванням ворога. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії, основаному на розвідданих, передає УНН.

Протягом останнього тижня наземні бої продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим локальним російським просуванням у ключових секторах

- йдеться в повідомленні Міноборони Британії. 

Деталі

Як повідомляється, поблизу Куп'янська, росіяни продовжують вести широкомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію.

На півночі Донеччини Україна зберегла стабільну лінію фронту перед "обличчям невеликих російських атак" навколо Бахмута.

Водночас в Авдіївці все ще тривають серйозні бойові дії. В Мінобороні Британії зазначають, що окупанти наприкінці грудня закріпились у районі Мар'їнки, завдяки чому, після дев’яти років боїв у цьому районі, вони дещо просунулися до західного краю міста.

Також на півдні України загарбники, ймовірно, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки.

Окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони в напрямку Часового Яру, важливих успіхів немає - Фітьо 05.01.24, 13:48 • 202229 переглядiв

Ганна Оніщенко

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