Окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони в напрямку Часового Яру, важливих успіхів немає - Фітьо

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових в напрямку Часового Яру, якихось важливих успіхів в них немає. Про це повідомив журналісту УНН начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

"На Бахмутському напрямку противник намагається наступати поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Ведуться бойові дії, було відбито чотири ворожі атаки на цьому напрямку. Тут противник застосував 23 дрони-камікадзе по українських позиціях та здійснив 386 обстрілів з артилерії різного калібру та мінометів", - розповів Фітьо.

За його словами, окупанти намагаються штурмувати українські позиції в напрямку Часового Яру.

Намагаються штурмувати наші позиції в напрямку Часового Яру. Якихось важливих успіхів на даному напрямку у них немає. Наші захисники знаходяться в активній обороні, що дає за кращої нагоди переходити до атакувальних дій та покращувати своє тактичне становище