Окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони в напрямку Часового Яру, важливих успіхів немає - Фітьо
Київ • УНН
Російські війська намагаються, але не можуть досягти важливих успіхів в напрямку Часового Яру
Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових в напрямку Часового Яру, якихось важливих успіхів в них немає. Про це повідомив журналісту УНН начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.
"На Бахмутському напрямку противник намагається наступати поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Ведуться бойові дії, було відбито чотири ворожі атаки на цьому напрямку. Тут противник застосував 23 дрони-камікадзе по українських позиціях та здійснив 386 обстрілів з артилерії різного калібру та мінометів", - розповів Фітьо.
За його словами, окупанти намагаються штурмувати українські позиції в напрямку Часового Яру.
Намагаються штурмувати наші позиції в напрямку Часового Яру. Якихось важливих успіхів на даному напрямку у них немає. Наші захисники знаходяться в активній обороні, що дає за кращої нагоди переходити до атакувальних дій та покращувати своє тактичне становище
Фітьо пояснив, що загалом Часів Яр - наступне місце після Богданівки, де росіяни можуть захопивши його далі розвивати успіх для того, щоб вийти на адміністративні межі Донецької області.
"Там відкривається вже можливість для штурму на Костянтинівку, на Краматорськ, на Слов'янськ, на Дружківку. Такі їхні плани, але вони не врахували, що навпроти них стоять ЗСУ, які цього реалізувати не дадуть", - зазначив Фітьо.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються обійти з півночі та перекрити логістику Силам оборони Авдіївки.