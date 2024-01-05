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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 11:48  •  17250 просмотра

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Российские войска пытаются, но не могут достичь важных успехов в направлении Часового Яра

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в направлении Часового Яра, каких-то важных успехов у них нет. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

"На Бахмутском направлении противник пытается наступать вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Ведутся боевые действия, было отражено четыре вражеские атаки на этом направлении. Здесь противник применил 23 дрона-камикадзе по украинским позициям и совершил 386 обстрелов из артиллерии различного калибра и минометов", - рассказал Фитьо.

По его словам, оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции в направлении Часового Яра.

Пытаются штурмовать наши позиции в направлении Часового Яра. Каких-то важных успехов на данном направлении у них нет. Наши защитники находятся в активной обороне, что дает при лучшей возможности переходить к атакующим действиям и улучшать свое тактическое положение

- сказал Фитьо.

Фитьо объяснил, что в целом Часов Яр - следующее место после Богдановки, где россияне могут, захватив его, дальше развивать успех для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

"Там открывается уже возможность для штурма на Константиновку, на Краматорск, на Славянск, на Дружковку. Такие их планы, но они не учли, что напротив них стоят ВСУ, которые этого реализовать не дадут", - отметил Фитьо.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются обойти с севера и перекрыть логистику Силам обороны Авдеевки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони в напрямку Часового Яру, важливих успіхів немає - Фітьо
Occupants are trying to storm the positions of the Defense Forces in the direction of Chasovyi Yar, no major successes - Fito
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