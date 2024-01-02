Окупанти намагаються обійти з півночі та перекрити логістику Силам оборони Авдіївки
Київ • УНН
російські війська прагнуть оточити Авдіївку з півночі та порушити українську логістику, проте Україна продовжує евакуацію та контроль над містом.
російські окупанти намагаються обійти з півночі та перекрити логістику Силам оборони Авдіївки. Про це повідомив речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Є спроби з їхнього боку обійти з півночі й перемкнути логістику Сил оборони. Наразі логістика функціонує, евакуації відбувається, ситуація контрольована
Доповнення
Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що російські окупанти намагаються проникнути невеликими групами по 2-3 людини на територію Авдіївського коксохімічного заводу.