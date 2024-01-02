російські окупанти намагаються обійти з півночі та перекрити логістику Силам оборони Авдіївки. Про це повідомив речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Є спроби з їхнього боку обійти з півночі й перемкнути логістику Сил оборони. Наразі логістика функціонує, евакуації відбувається, ситуація контрольована - сказав Лазуткін.

Доповнення

Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що російські окупанти намагаються проникнути невеликими групами по 2-3 людини на територію Авдіївського коксохімічного заводу.