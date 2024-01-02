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Окупанти намагаються обійти з півночі та перекрити логістику Силам оборони Авдіївки

Окупанти намагаються обійти з півночі та перекрити логістику Силам оборони Авдіївки

Київ • УНН

 • 32394 перегляди

російські війська прагнуть оточити Авдіївку з півночі та порушити українську логістику, проте Україна продовжує евакуацію та контроль над містом.

російські окупанти намагаються обійти з півночі та перекрити логістику Силам оборони Авдіївки. Про це повідомив речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Є спроби з їхнього боку обійти з півночі й перемкнути логістику Сил оборони. Наразі логістика функціонує, евакуації відбувається, ситуація контрольована

- сказав Лазуткін.

Доповнення

Раніше  речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що російські окупанти намагаються проникнути невеликими групами по 2-3 людини на територію Авдіївського коксохімічного заводу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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