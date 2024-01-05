Британская разведка оценила события на фронте в течение последней недели
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что линия фронта в Украине практически не изменилась с минимальным продвижением россиян на некоторых участках.
Британская разведка оценила ситуацию на фронте, как преимущественно статическую, или с незначительным локальным продвижением врага. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, основанном на разведданных, передает УНН.
В течение последней недели наземные бои продолжали характеризоваться либо статичной линией фронта, либо очень постепенным локальным российским продвижением в ключевых секторах
Детали
Как сообщается, вблизи Купянска, россияне продолжают вести широкомасштабную, но безрезультатную наступательную операцию.
На севере Донецкой области Украина сохранила стабильную линию фронта перед "лицом небольших российских атак" вокруг Бахмута.
В то же время в Авдеевке все еще продолжаются серьезные боевые действия. В Минобороны Великобритании отмечают, что оккупанты в конце декабря закрепились в районе Марьинки, благодаря чему, после девяти лет боев в этом районе, они несколько продвинулись к западному краю города.
Также на юге Украины захватчики, вероятно, достигли минимального прогресса в новой попытке выбить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки.
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо05.01.2024, 13:48 • 202221 просмотр