Тайвань помітив китайські повітряні кулі поблизу своєї великої авіабази
Київ • УНН
Міністерство оборони Тайваню повідомило про чотири повітряні кулі, імовірно китайські шпигунські апарати. Вони пролетіли над ключовою авіабазою острова.
Чотири китайські повітряні кулі пролетіли над островом Тайвань поблизу авіабази, повідомило міністерство оборони Тайваню. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство оборони Тайваню повідомило, що виявило чотири повітряні кулі, що летіли над протокою. Три з них пролетіли через центр острова.
Зазначається, що повітряні об'єкти пролетіли близько 200 кілометрів, діставшись міста Чін Чуань Кан, де розташована велика база ВПС Тайваню. Після цього кулі зникли.
Контекст
Точного призначення повітряних куль не встановлено. Однак минулого місяця Міністерство оборони Тайваню повідомляло про аналогічні кулі з боку Китаю, які пролетіли Тайванську протоку, а потім перетнули повітряний простір на півночі острова.
Китай неодноразово використовував повітряні кулі для шпигунства, що стало глобальною проблемою в лютому 2023 року. Тоді Сполучені Штати збили китайську повітряну кулю, ймовірно, застосовану для спостереження.
Китай, зі свого боку, заявив, що повітряна куля була цивільним апаратом, який випадково збився з курсу.
США з’ясували, що шпигунська куля з Китаю змогла підключитися до американського провайдера30.12.23, 05:32 • 36413 переглядiв