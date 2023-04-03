Китайська повітряна куля-шпигун змогла передати інформацію в Пекін - CNN

Деталі

За словами джерела, повітряна куля змогла передавати інформацію назад до Пекіна в режимі реального часу, і уряд США досі не знає, чи може китайський уряд стирати дані з повітряної кулі в міру їх отримання. Це викликає питання про те, чи є відомості, які вдалося зібрати повітряній кулі, про які США досі не знають.

Тим не менш, розвідувальна спільнота не надто стурбована інформацією, яку змогла зібрати повітряну кулю, сказала ця людина, тому що вона не набагато складніша, ніж та, яку можуть зібрати китайські супутники, коли вони обертаються над аналогічними місцями.

За словами офіційних осіб, США також знали, яким буде шлях польоту повітряної кулі, і змогли захистити важливі об'єкти і піддати цензурі деякі сигнали до того, як повітряна куля змогла їх вловити.

Як повідомляє CNN, розвідувальна спільнота США минулого року розробила метод відстеження парку таких китайських аеростатів, які працюють у всьому світі та контролюються китайськими військовими.

Програма спостереження, яка включає кілька подібних аеростатів, частково здійснюється за межами невеликої китайської провінції Хайнань, повідомили CNN офіційні особи. США не знають точного розміру флоту китайських розвідувальних аеростатів, але джерела повідомляють CNN, що за останні роки програма провела щонайменше два десятки місій як мінімум на п'яти континентах.

За словами одного чиновника, знайомого з розвідкою, приблизно півдюжини цих польотів були у повітряному просторі США, хоч і не обов'язково над територією США.

Контекст

Повітряна куля вперше перетнула повітряний простір США над Аляською в кінці січня, а потім пройшла через Канаду і опустилася в Монтану, де вона зависла протягом декількох днів, що навело США на думку, що вона намагалася спостерігати за важливими військовими об'єктами, такими як база ВПС Мальмстрем у Монтані. Зрештою, вона була збита США біля східного узбережжя 4 лютого, і цей інцидент ще більше загострив напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, включаючи відстрочку дипломатичного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.

Китай стверджує, що повітряна куля насправді була просто метеозондом, скинутим з курсу, і США оцінюють можливість того, що китайський уряд не навмисно маневрував у континентальній частині США, повідомляє CNN.

Проте, на думку офіційних осіб, Китай зберіг деяку здатність керувати повітряною кулею. І як тільки повітряна куля пролетіла над Монтаною, Китай, схоже, скористався своїм становищем, щоб тинятися секретними об'єктами і намагатися збирати розвіддані.