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Китайский воздушный шар-шпион смог передать информацию в Пекин - CNN

Китайский воздушный шар-шпион смог передать информацию в Пекин - CNN

Киев • УНН

 • 1006821 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Китайский воздушный шар-шпион, пролетевший над США в начале этого года, смог захватить изображения и собрать некоторые разведывательные данные с военных объектов, сообщил CNN источник, знакомый с этим вопросом, передает УНН.

Детали

По словам источника, воздушный шар смог передавать информацию обратно в Пекин в режиме реального времени, и правительство США до сих пор не знает, может ли китайское правительство стирать данные с воздушного шара по мере их получения. Это вызывает вопрос о том, есть ли сведения, которые удалось собрать воздушному шару, о которых США до сих пор не знают.

Тем не менее, разведывательное сообщество не слишком обеспокоено информацией, которую смог собрать воздушный шар, сказал этот человек, потому что она не намного сложнее, чем та, которую могут собрать китайские спутники, когда они вращаются над аналогичными местами.

По словам официальных лиц, США также знали, каким будет путь полета воздушного шара, и смогли защитить важные объекты и подвергнуть цензуре некоторые сигналы до того, как воздушный шар смог их уловить.

Как сообщает CNN, разведывательное сообщество США в прошлом году разработало метод отслеживания парка таких китайских аэростатов, которые работают по всему миру и контролируются китайскими военными.

Программа наблюдения, которая включает в себя несколько подобных аэростатов, частично осуществляется за пределами небольшой китайской провинции Хайнань, сообщили CNN официальные лица. США не знают точного размера флота китайских разведывательных аэростатов, но источники сообщают CNN, что за последние годы программа провела по меньшей мере два десятка миссий как минимум на пяти континентах.

По словам одного чиновника, знакомого с разведкой, примерно полдюжины этих полетов были в воздушном пространстве США, хотя и не обязательно над территорией США.

Контекст

Воздушный шар впервые пересек воздушное пространство США над Аляской в конце января, а затем прошел через Канаду и опустился в Монтану, где он зависал в течение нескольких дней, что натолкнуло США на мысль, что он пытался наблюдать за важными военными объектами, такими как база ВВС Мальмстрем в Монтане. В конце концов, он был сбит США у восточного побережья 4 февраля, и этот инцидент еще больше обострил напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, включая отсрочку дипломатического визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Китай утверждает, что воздушный шар на самом деле был просто метеозондом, сброшенным с курса, и США оценивают возможность того, что китайское правительство не намеренно маневрировало в континентальной части США, сообщает CNN.

Тем не менее, по мнению официальных лиц, Китай сохранил некоторую способность управлять воздушным шаром. И как только воздушный шар пролетел над Монтаной, Китай, похоже, воспользовался своим положением, чтобы слоняться по секретным объектам и пытаться собирать разведданные.

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