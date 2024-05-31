Китай попереджає про рішучі контрзаходи у відповідь на спроби США порушити його суверенітет
Київ • УНН
Китай готовий прийняти більш рішучі контрзаходи у відповідь на будь-які спроби США порушити його суверенітет і інтереси безпеки.
Китай готовий до сильних контрзаходів у відповідь на загрози США. Про це повідомляє CCTV, передає УНН.
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За інформацією, Китай готовий вжити більш сильних заходів у відповідь на будь-які спроби США порушувати його суверенітет та інтереси безпеки.
Подібна заява з цього приводу надійшла через соціальні мережі від представника китайського державного телеканалу CCTV Yuyuan Tantian, який посилається на джерела, знайомі з урядовою зовнішньою політикою.
Відтак дане оголошення стало відповіддю на те, що Сполучені Штати звинуватили керівництво Китаю в підтримці російської війни в Україні.
Хоч американська адміністрація попередила, що Пекін може очікувати нових санкцій з боку США та інших країн НАТО, Китай наголосив на готовності діяти рішуче у відповідь на будь-які агресивні дії своїх партнерів.
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