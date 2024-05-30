Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

В четверг южно корейские военные проинформировали, что Северная Корея осуществила запуск неопределенной баллистической ракеты в сторону Восточного моря.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кессиды, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Южная Корея заявила, что ракеты пролетели около 350 километров.

Добавим

Этот запуск последовал за неудачной попыткой Северной Кореи запустить в понедельник военный спутник-шпион. Также, накануне, Северная Корея отправила сотни воздушных шаров с мусором и фекалиями на юг.

Северная Корея провела запуск баллистической ракеты