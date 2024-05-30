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Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря

Київ • УНН

 • 25448 перегляди

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря, яка пролетіла близько 350 кілометрів.

Північна Корея запускає балістичну ракету в бік Японського моря. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.

Деталі

У четвер південнокорейські військові поінформували, що Північна Корея здійснила запуск невизначеної балістичної ракети в бік Східного моря.

За словами прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

Південна Корея заявила, що ракети пролетіли близько 350 кілометрів.

Додамо

Цей запуск відбувся після невдалої спроби Північної Кореї запустити в понеділок військовий супутник-шпигун. Також, напередодні, Північна Корея відправила сотні повітряних куль зі сміттям і фекаліями на Південь.

Північна Корея провела запуск балістичної ракети09.03.23, 14:48 • 659055 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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