У росіян вичерпуються запаси бронетехніки радянських часів - Financial Times

росія вичерпала свої величезні запаси зброї радянської епохи під час повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому потік товарів з військових складів на передову тепер повернувся до рівня, що був до 2022 року, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Згідно з аналізом логістичних даних, проведеним Інститутом Київської школи економіки (KSI), поставки, що починаються поблизу основних російських сховищ, мають скоротитися з піку в 242 000 тонн у 2022 році до 119 000 тонн у 2025 році.

Аналітик KSE Павло Шкуренко, сказав, що падіння свідчить про вичерпання запасів: "росія зараз відправляє менше матеріалів на відновлення та ремонт, ніж, як нам відомо, можуть обробляти ремонтні станції. Першим було б перевезено обладнання кращої якості та легко відновлюваної якості".

З 2022 року росія прагне переобладнати законсервоване обладнання, щоб його можна було відправити на передову. Велика кількість танків Т-72 та Т-80, які вперше були застосовані в 1970-х роках, була розгорнута в Україні. Навіть деякі танки Т-54, що почали серійне виробництво наприкінці 1940-х років, брали участь у бойових діях.

Військовий аналітик з Відня Франц Стефан Гаді висловив обережну думку щодо тлумачення скорочення поставок бронетехніки на передову як ознаки того, що росіяни "втрачають боєздатність".

Тактика росії змінилася, і тепер вона використовує менше такої техніки. Крім того, "російські збройні сили також витрачають значні кошти на створення нових запасів".

Аналіз логістичних даних, проведений KSE, також показує, як росія стає дедалі залежнішою від своїх союзників в Азії, оскільки її ресурси виснажені. Її вітчизняна оборонна промисловість зараз залежить від поставок з Китаю, тоді як армія отримує більшу частину боєприпасів з Північної Кореї.

Виміряно за вагою, близько 52% поставок, позначених як "вибухові матеріали", до російських арсеналів у 2024 році надходили з находки, портового регіону на Японському морі, який використовується Північною Кореєю. Поставки з цього регіону зросли з нуля до війни до 250 тисяч тонн до 2024 року.

Індійська компанія поставила росії військову вибухівку на $1,4 млн попри загрози санкцій США - Reuters

Аналітик KSE Лукас Райзінгер сказав, що залежність від Північної Кореї була "вражаючим контрастом" з образом самодостатності, який намагається проектувати росія.

Аналіз KSE підтверджує, що начальника військової розвідки України Кирила Буданова, який цього місяця заявив, що 40% російських боєприпасів надходять з Північної Кореї.

Оцінка південнокорейської розвідки також показала, що Північна Корея відправила до росії 28 тисяч контейнерів. Пхеньян також відомий тим, що відправив до росії балістичні ракети та гаубиці, а також війська.

Я підозрюю, що вони покладаються на північнокорейські боєприпаси, щоб підтримувати стабільний темп обстрілу на передовій в Україні, а також дозволяючи накопичувати високоякісні російські боєприпаси, щоб підготуватися до будь-якого майбутнього конфлікту за участю НАТО - сказав Ґейді.

Аналіз KSE також виявив близько 13 тисяч тонн вибухових матеріалів, які, виходячи з того, де вони потрапили в логістичний ланцюг поблизу Каспійського моря, ймовірно, надійшли з Ірану.

Аналіз KSE також показує, що, хоча Пекін утримується від надання військової допомоги москві, Китай зараз є ключовим постачальником російської оборонної промисловості.

Поставки з прикордонних регіонів на сході росії до місць розташування основних військових та оборонних виробничих об'єктів майже подвоїлися до понад 3 мільйонів тонн з 2021 року.

Навіть якщо вони стверджують, що не надсилають летальну допомогу, Китай постачає росії обладнання та компоненти, необхідні для підтримки функціонування військової машини - сказав Райзінгер.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія щоденно втрачає близько тисячі військових за спробу "літнього наступу". Він також доповів на Ставці про ситуацію на фронті та потребу у посиленні БПЛА.