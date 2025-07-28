У росіян вичерпуються запаси бронетехніки радянських часів - Financial Times

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса
06:09 • 4472 перегляди
Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса
27 липня, 14:42 • 43104 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
Ексклюзив
27 липня, 10:16 • 88254 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 64154 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 62759 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 69096 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 59406 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 79257 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 213263 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 78976 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
96%
745мм
Популярнi новини
Коваленко: Класичної Третьої світової війни не буде28 липня, 00:09 • 10633 перегляди
Нардепа Рущишина провели в останню путь на Львівщині28 липня, 00:38 • 23457 перегляди
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них дитина02:03 • 19309 перегляди
Кропивницький пережив нічну атаку дронів: що відомо02:32 • 23285 перегляди
Ракетний удар росії по Україні 28 липня: Польщі довелося підняти винищувачі03:03 • 36098 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 213267 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 145214 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 189016 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 159758 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 179666 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 43112 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 27556 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 30316 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 28037 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 28372 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Fox News
TikTok
Facebook

У росіян вичерпуються запаси бронетехніки радянських часів - Financial Times

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

росія вичерпала свої величезні запаси зброї радянської епохи, що призвело до скорочення поставок з військових складів на передову до рівня 2022 року. Країна все більше залежить від поставок з Китаю, Північної Кореї та Ірану для підтримки своєї оборонної промисловості та армії.

У росіян вичерпуються запаси бронетехніки радянських часів - Financial Times

росія вичерпала свої величезні запаси зброї радянської епохи під час повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому потік товарів з військових складів на передову тепер повернувся до рівня, що був до 2022 року, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Згідно з аналізом логістичних даних, проведеним Інститутом Київської школи економіки (KSI), поставки, що починаються поблизу основних російських сховищ, мають скоротитися з піку в 242 000 тонн у 2022 році до 119 000 тонн у 2025 році.

Аналітик KSE Павло Шкуренко, сказав, що падіння свідчить про вичерпання запасів: "росія зараз відправляє менше матеріалів на відновлення та ремонт, ніж, як нам відомо, можуть обробляти ремонтні станції. Першим було б перевезено обладнання кращої якості та легко відновлюваної якості".

З 2022 року росія прагне переобладнати законсервоване обладнання, щоб його можна було відправити на передову. Велика кількість танків Т-72 та Т-80, які вперше були застосовані в 1970-х роках, була розгорнута в Україні. Навіть деякі танки Т-54, що почали серійне виробництво наприкінці 1940-х років, брали участь у бойових діях.

Військовий аналітик з Відня Франц Стефан Гаді висловив обережну думку щодо тлумачення скорочення поставок бронетехніки на передову як ознаки того, що росіяни "втрачають боєздатність".

Тактика росії змінилася, і тепер вона використовує менше такої техніки. Крім того, "російські збройні сили також витрачають значні кошти на створення нових запасів".

Аналіз логістичних даних, проведений KSE, також показує, як росія стає дедалі залежнішою від своїх союзників в Азії, оскільки її ресурси виснажені. Її вітчизняна оборонна промисловість зараз залежить від поставок з Китаю, тоді як армія отримує більшу частину боєприпасів з Північної Кореї.

Виміряно за вагою, близько 52% поставок, позначених як "вибухові матеріали", до російських арсеналів у 2024 році надходили з находки, портового регіону на Японському морі, який використовується Північною Кореєю. Поставки з цього регіону зросли з нуля до війни до 250 тисяч тонн до 2024 року.

Індійська компанія поставила росії військову вибухівку на $1,4 млн попри загрози санкцій США - Reuters24.07.25, 10:56 • 3410 переглядiв

Аналітик KSE Лукас Райзінгер сказав, що залежність від Північної Кореї була "вражаючим контрастом" з образом самодостатності, який намагається проектувати росія.

Аналіз KSE підтверджує, що начальника військової розвідки України Кирила Буданова, який цього місяця заявив, що 40% російських боєприпасів надходять з Північної Кореї.

Оцінка південнокорейської розвідки також показала, що Північна Корея відправила до росії 28 тисяч контейнерів. Пхеньян також відомий тим, що відправив до росії балістичні ракети та гаубиці, а також війська.

Я підозрюю, що вони покладаються на північнокорейські боєприпаси, щоб підтримувати стабільний темп обстрілу на передовій в Україні, а також дозволяючи накопичувати високоякісні російські боєприпаси, щоб підготуватися до будь-якого майбутнього конфлікту за участю НАТО

- сказав Ґейді.

Аналіз KSE також виявив близько 13 тисяч тонн вибухових матеріалів, які, виходячи з того, де вони потрапили в логістичний ланцюг поблизу Каспійського моря, ймовірно, надійшли з Ірану.

Аналіз KSE також показує, що, хоча Пекін утримується від надання військової допомоги москві, Китай зараз є ключовим постачальником російської оборонної промисловості.

Поставки з прикордонних регіонів на сході росії до місць розташування основних військових та оборонних виробничих об'єктів майже подвоїлися до понад 3 мільйонів тонн з 2021 року.

Навіть якщо вони стверджують, що не надсилають летальну допомогу, Китай постачає росії обладнання та компоненти, необхідні для підтримки функціонування військової машини

- сказав Райзінгер.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія щоденно втрачає близько тисячі військових за спробу "літнього наступу". Він також доповів на Ставці про ситуацію на фронті та потребу у посиленні БПЛА.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаНовини Світу
Т-72
Київська школа економіки
Financial Times
НАТО
Японське море
Пхеньян
Північна Корея
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Китай
Україна
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9