Індійська компанія поставила росії військову вибухівку на $1,4 млн попри загрози санкцій США - Reuters

У грудні індійська компанія Ideal Detonators Private Limited поставила до росії вибухову речовину військового призначення на суму 1,4 мільйона доларів, незважаючи на погрози США запровадити санкції проти будь-якої організації, яка підтримує воєнні зусилля росії в її агресивній війні проти України. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

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Однією з російських компаній, зазначених як отримувачі цієї речовини, відомої як октоген, є виробник вибухових речовин "промсинтез", який, за словами чиновника Служби безпеки України, має зв'язки з армією країни-агресора.

Чиновник повідомив, що у квітні Україна здійснила атаку безпілотника на завод, який належить "промсинтезу". За даними Центру оборонної технічної інформації Пентагону та пов'язаних з ним програм оборонних досліджень, октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах, вибухових снарядах та пластикових вибухових речовинах для передових військових систем.

Уряд США визначив октоген як "критично важливий для воєнних зусиль росії" та застеріг фінансові установи від сприяння будь-якому продажу цієї речовини москві. Про продаж октогену російським фірмам раніше не повідомлялося.

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російські виробники оборонної продукції протягом останніх кількох років цілодобово працювали, щоб підтримувати війну президента володимира путіна в Україні, яка посилилася після повномасштабного вторгнення росії до сусідньої країни у 2022 році.

Індія, яка нещодавно налагодила тісніші зв'язки зі Сполученими Штатами, намагаючись збалансувати зростаючий вплив Китаю, не відмовилася від своїх давніх військових та економічних зв'язків з москвою.

Торгівля Індії з росією, особливо її закупівлі російської нафти, залишається стабільною, навіть попри те, що західні країни намагалися паралізувати воєнну економіку росії санкціями. Президент США Дональд Трамп раніше в липні погрожував запровадити 100% мит на країни, якщо вони продовжуватимуть купувати російську нафту.

Міністерство фінансів США має повноваження запроваджувати санкції проти тих, хто продає октоген та подібні речовини росії, за словами трьох юристів з питань санкцій. Октоген відомий як "високовибухова речовина", що означає, що він швидко детонує та призначений для максимального руйнування.

Reuters не має жодних ознак того, що поставки октогену порушували політику уряду Індії. Один індійський чиновник, обізнаний з поставками, заявив, що ця сполука має деяке обмежене цивільне застосування, окрім більш відомого військового використання.

Міністерство закордонних справ Індії заявило: "Індія здійснює експорт товарів подвійного використання, враховуючи свої міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження та спираючись на свою надійну правову та регуляторну базу, яка включає цілісну оцінку відповідних критеріїв такого експорту".

Державний департамент США не коментував конкретні поставки, визначені Reuters, але заявив, що неодноразово повідомляв Індію, що компанії, які займаються військовим бізнесом, перебувають під загрозою санкцій.

Індія є стратегічним партнером, з яким ми ведемо повний та відвертий діалог, зокрема щодо відносин Індії з росією - сказав речник.

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Ми неодноразово чітко давали зрозуміти всім нашим партнерам, включаючи Індію, що будь-яка іноземна компанія чи фінансова установа, яка веде бізнес з військово-промисловою базою росії, перебуває під загрозою санкцій США.

Міністерство оборони росії не відповіло на запит про коментар.

Хоча Індія зазвичай не входить до числа основних юрисдикцій, що використовуються для обходу санкцій, ми усвідомлюємо, що поодинокі випадки можуть траплятися – сказав Reuters радник президента України Владислав Власюк.

Ми можемо підтвердити, що російська компанія "промсинтез"з’являлася на нашому радарі в минулому, зокрема у зв’язку зі співпрацею з індійськими колегами – додав Власюк, головний посадовець президента Володимира Зеленського з питань санкцій.

Доповнення

Судновласники та нафтові трейдери дистанціюються від індійської компанії Nayara Energy Ltd. після включення її до санкційного пакета ЄС. Танкер Talara розвернувся та покинув порт Вадінар, не завантаживши пальне, а Nayara почала вимагати передоплату через побоювання щодо платежів.