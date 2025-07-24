Індійська компанія поставила росії військову вибухівку на $1,4 млн попри загрози санкцій США - Reuters

$41.770.00
48.980.12
ukenru
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
07:16 • 2592 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 23468 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 57721 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 38593 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 37757 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 66702 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 112521 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 62143 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
23 липня, 12:21 • 86654 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 198031 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
43%
748мм
Популярнi новини
40 років в'язниці та штраф у $2 млн: лікар Меттью Перрі визнав провину у смерті актора23 липня, 22:27 • 17914 перегляди
У Кабміні відбулися кадрові ротації: хто отримав високі посади23 липня, 22:48 • 27893 перегляди
Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров24 липня, 01:40 • 29336 перегляди
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки02:54 • 25813 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу04:30 • 35895 перегляди
Публікації
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 9240 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 112529 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 198037 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 254322 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 284663 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпін
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Черкаси
Київська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 154067 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 274313 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 360239 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 366103 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 355955 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
IRIS-T
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Індійська компанія поставила росії військову вибухівку на $1,4 млн попри загрози санкцій США - Reuters

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Індійська компанія Ideal Detonators Private Limited у грудні поставила до росії вибухову речовину військового призначення октоген на суму 1,4 мільйона доларів. Це відбулося попри попередження США про можливі санкції проти організацій, що підтримують військові зусилля росії.

Індійська компанія поставила росії військову вибухівку на $1,4 млн попри загрози санкцій США - Reuters

У грудні індійська компанія Ideal Detonators Private Limited поставила до росії вибухову речовину військового призначення на суму 1,4 мільйона доларів, незважаючи на погрози США запровадити санкції проти будь-якої організації, яка підтримує воєнні зусилля росії в її агресивній війні проти України. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Однією з російських компаній, зазначених як отримувачі цієї речовини, відомої як октоген, є виробник вибухових речовин "промсинтез", який, за словами чиновника Служби безпеки України, має зв'язки з армією країни-агресора.

Чиновник повідомив, що у квітні Україна здійснила атаку безпілотника на завод, який належить "промсинтезу". За даними Центру оборонної технічної інформації Пентагону та пов'язаних з ним програм оборонних досліджень, октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах, вибухових снарядах та пластикових вибухових речовинах для передових військових систем.

Уряд США визначив октоген як "критично важливий для воєнних зусиль росії" та застеріг фінансові установи від сприяння будь-якому продажу цієї речовини москві. Про продаж октогену російським фірмам раніше не повідомлялося.

Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо санкцій проти рф - речниця Білого дому24.07.25, 09:22 • 1578 переглядiв

російські виробники оборонної продукції протягом останніх кількох років цілодобово працювали, щоб підтримувати війну президента володимира путіна в Україні, яка посилилася після повномасштабного вторгнення росії до сусідньої країни у 2022 році.

Індія, яка нещодавно налагодила тісніші зв'язки зі Сполученими Штатами, намагаючись збалансувати зростаючий вплив Китаю, не відмовилася від своїх давніх військових та економічних зв'язків з москвою.

Торгівля Індії з росією, особливо її закупівлі російської нафти, залишається стабільною, навіть попри те, що західні країни намагалися паралізувати воєнну економіку росії санкціями. Президент США Дональд Трамп раніше в липні погрожував запровадити 100% мит на країни, якщо вони продовжуватимуть купувати російську нафту.

Міністерство фінансів США має повноваження запроваджувати санкції проти тих, хто продає октоген та подібні речовини росії, за словами трьох юристів з питань санкцій. Октоген відомий як "високовибухова речовина", що означає, що він швидко детонує та призначений для максимального руйнування.

Reuters не має жодних ознак того, що поставки октогену порушували політику уряду Індії. Один індійський чиновник, обізнаний з поставками, заявив, що ця сполука має деяке обмежене цивільне застосування, окрім більш відомого військового використання.

Міністерство закордонних справ Індії заявило: "Індія здійснює експорт товарів подвійного використання, враховуючи свої міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження та спираючись на свою надійну правову та регуляторну базу, яка включає цілісну оцінку відповідних критеріїв такого експорту".

Державний департамент США не коментував конкретні поставки, визначені Reuters, але заявив, що неодноразово повідомляв Індію, що компанії, які займаються військовим бізнесом, перебувають під загрозою санкцій.

Індія є стратегічним партнером, з яким ми ведемо повний та відвертий діалог, зокрема щодо відносин Індії з росією

 - сказав речник.

50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп23.07.25, 08:05 • 84304 перегляди

Ми неодноразово чітко давали зрозуміти всім нашим партнерам, включаючи Індію, що будь-яка іноземна компанія чи фінансова установа, яка веде бізнес з військово-промисловою базою росії, перебуває під загрозою санкцій США.

Міністерство оборони росії не відповіло на запит про коментар.

Хоча Індія зазвичай не входить до числа основних юрисдикцій, що використовуються для обходу санкцій, ми усвідомлюємо, що поодинокі випадки можуть траплятися

– сказав Reuters радник президента України Владислав Власюк.

Ми можемо підтвердити, що російська компанія "промсинтез"з’являлася на нашому радарі в минулому, зокрема у зв’язку зі співпрацею з індійськими колегами

– додав Власюк, головний посадовець президента Володимира Зеленського з питань санкцій.

Доповнення

Судновласники та нафтові трейдери дистанціюються від індійської компанії Nayara Energy Ltd. після включення її до санкційного пакета ЄС. Танкер Talara розвернувся та покинув порт Вадінар, не завантаживши пальне, а Nayara почала вимагати передоплату через побоювання щодо платежів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Міністерство фінансів США
Державний департамент США
Пентагон
Reuters
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9