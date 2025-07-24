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Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо санкцій проти рф - речниця Білого дому

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Президент США Дональд Трамп бажає особисто ухвалювати всі рішення щодо санкцій проти росії, про що повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Він тісно спілкувався з сенатором Ліндсі Гремом, але наполягає на своїй ролі головнокомандувача.

Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо санкцій проти рф - речниця Білого дому

Президент США Дональд Трамп хоче залишати за собою будь-які рішення, які стосуються введення санкцій проти росії. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Він дуже тісно спілкувався щодо цього питання зі своїми друзями в Сенаті, особливо з сенатором Ліндсі Гремом, але президент завжди стверджував, що він головнокомандувач і президент не просто так. І він був глибоко залучений до цього конфлікту із самого початку. Тому будь-які рішення, які приймаються щодо санкцій (проти рф - ред.), президент хоче залишити за собою

- заявила Лівітт.

Міністр фінансів США закликав союзників запровадити вторинні санкції проти росії22.07.25, 12:07 • 3308 переглядiв

Доповнення

13 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що Конгрес США на межі прийняття найжорсткішого пакета санкцій в історії країни.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що якщо впродовж 50 днів в Україні не буде припинення вогню, то росія зіткнеться з дуже високими митами та вторинними санкціями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Керолайн Левітт
Білий дім
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
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