Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо санкцій проти рф - речниця Білого дому

Президент США Дональд Трамп хоче залишати за собою будь-які рішення, які стосуються введення санкцій проти росії. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції, передає УНН.

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Він дуже тісно спілкувався щодо цього питання зі своїми друзями в Сенаті, особливо з сенатором Ліндсі Гремом, але президент завжди стверджував, що він головнокомандувач і президент не просто так. І він був глибоко залучений до цього конфлікту із самого початку. Тому будь-які рішення, які приймаються щодо санкцій (проти рф - ред.), президент хоче залишити за собою - заявила Лівітт.

Міністр фінансів США закликав союзників запровадити вторинні санкції проти росії

Доповнення

13 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що Конгрес США на межі прийняття найжорсткішого пакета санкцій в історії країни.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що якщо впродовж 50 днів в Україні не буде припинення вогню, то росія зіткнеться з дуже високими митами та вторинними санкціями.