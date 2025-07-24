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Трамп хочет лично принимать решения по санкциям против рф - пресс-секретарь Белого дома

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Президент США Дональд Трамп желает лично принимать все решения по санкциям против россии, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Он тесно общался с сенатором Линдси Грэмом, но настаивает на своей роли главнокомандующего.

Трамп хочет лично принимать решения по санкциям против рф - пресс-секретарь Белого дома

Президент США Дональд Трамп хочет оставить за собой любые решения, касающиеся введения санкций против россии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Он очень тесно общался по этому вопросу со своими друзьями в Сенате, особенно с сенатором Линдси Грэмом, но президент всегда утверждал, что он главнокомандующий и президент не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала. Поэтому любые решения, которые принимаются по санкциям (против рф - ред.), президент хочет оставить за собой

- заявила Ливитт.

Министр финансов США призвал союзников ввести вторичные санкции против россии22.07.2025, 12:07 • 3308 просмотров

Дополнение

13 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Конгресс США на грани принятия самого жесткого пакета санкций в истории страны.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что если в течение 50 дней в Украине не будет прекращения огня, то россия столкнется с очень высокими пошлинами и вторичными санкциями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Каролин Ливитт
Белый дом
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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