Трамп хочет лично принимать решения по санкциям против рф - пресс-секретарь Белого дома
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп желает лично принимать все решения по санкциям против россии, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Он тесно общался с сенатором Линдси Грэмом, но настаивает на своей роли главнокомандующего.
Президент США Дональд Трамп хочет оставить за собой любые решения, касающиеся введения санкций против россии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Он очень тесно общался по этому вопросу со своими друзьями в Сенате, особенно с сенатором Линдси Грэмом, но президент всегда утверждал, что он главнокомандующий и президент не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала. Поэтому любые решения, которые принимаются по санкциям (против рф - ред.), президент хочет оставить за собой
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Дополнение
13 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Конгресс США на грани принятия самого жесткого пакета санкций в истории страны.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что если в течение 50 дней в Украине не будет прекращения огня, то россия столкнется с очень высокими пошлинами и вторичными санкциями.