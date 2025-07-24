Трамп хочет лично принимать решения по санкциям против рф - пресс-секретарь Белого дома

Президент США Дональд Трамп хочет оставить за собой любые решения, касающиеся введения санкций против россии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Он очень тесно общался по этому вопросу со своими друзьями в Сенате, особенно с сенатором Линдси Грэмом, но президент всегда утверждал, что он главнокомандующий и президент не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала. Поэтому любые решения, которые принимаются по санкциям (против рф - ред.), президент хочет оставить за собой - заявила Ливитт.

Министр финансов США призвал союзников ввести вторичные санкции против россии

Дополнение

13 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Конгресс США на грани принятия самого жесткого пакета санкций в истории страны.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что если в течение 50 дней в Украине не будет прекращения огня, то россия столкнется с очень высокими пошлинами и вторичными санкциями.