Министр финансов США призвал союзников ввести вторичные санкции против россии

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Сенат готов принять законопроект о санкциях в отношении стран, покупающих российскую нефть. Он также добавил, что США призывают европейских союзников ввести вторичные санкции против россии, пишет УНН со ссылкой на CNBS News.

Детали

Я думаю, что было бы 80 или 90 сенаторов, которые хотели бы принять законопроект о санкциях, и президент Трамп единолично изменил парадигму здесь, потому что в этом законопроекте есть срок, будь то 10, 30, 50 дней, но любая страна, которая покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет подлежать вторичным пошлинам до 100% - заявил Бессент.

Министр финансов добавил, что сегодня Сенат соглашается с президентом Трампом относительно эффективности пошлин. Он также призвал европейских партнеров ввести вторичные санкции против россии.

Итак, теперь Сенат Соединенных Штатов соглашается с президентом Трампом, что пошлины являются средством достижения политических целей. И это революционно. Президент Трамп изменил разговор здесь. И я призываю наших европейских союзников, которые говорили о большой игре, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные пошлины - отметил он.

Дополнение

Великобритания объявила о новых санкциях против россии, направленных на ограничение доходов от транспортировки и продажи нефти. В санкционный список внесены 135 нефтяных танкеров "теневого флота" и две компании, связанные с ними.

Также Багамы официально запретили российскому "теневому флоту" использовать свой флаг. Это решение является ударом по схемам обхода санкций и российской экономике, зависящей от теневых потоков нефти и газа.