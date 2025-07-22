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Британія запровадила нові санкції проти "тіньового флоту" рф

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії, спрямовані на обмеження доходів від транспортування та продажу нафти. До санкційного списку внесено 135 нафтових танкерів "тіньового флоту" та дві компанії, пов'язані з ними.

Британія запровадила нові санкції проти "тіньового флоту" рф

Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії, що мають обмежити доходи рф від транспортування та продажу нафти. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення уряду Сполученого Королівства.

Деталі

Зазначаєтьтся, що Британія внесла до санкційного списку 135 нафтових танкерів, які входять до так званого тіньового флоту, яким росія таємно перевозить нафту. Британський уряд стверджує, що підсанкційні танкери з початку 2024 року перевезли російської нафти на 24 мільярди доларів.

Крім того, британські санкції тепер поширюються на дві компанії, на які зареєстровані судна "тіньового флоту". Одна з них пов’язана з російською нафтовою компанією "Лукойл".

Нові санкції завдадуть ще одного удару по "тіньовому флоту" путіна і позбавлять росію важливих доходів від нафти, які вона використовує для фінансування війни

- розповів міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

У британському уряді також наголосили, що санкції Заходу обвалили на одну третину доходи росії від продажу нафти й газу з 2022 року.

"Ця заява ще раз демонструє жорсткий підхід Великої Британії до тих, хто продовжує підтримувати нафтову промисловість путіна, сприяти його роботі тіньового флоту та допомагати і підбурювати його незаконну війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив про активізацію санкційного тиску на росію. Ідеться також про синхронізацію вже чинних санкційних режимів. Паралельно дипломатичний корпус працює над залученням фінансування для оборонних потреб.

Рада ухвалила законопроєкт про санкції щодо "тіньового флоту" рф16.07.25, 15:34 • 2965 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Девід Леммі
Велика Британія
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